山東翁被停發5個月養老金　赴民政所討要被告知「你已經死亡」

內地2009年開始實施新型農村社會養老保險，年滿60周歲，又未享受城鎮職工基本養老保險待遇的農村有戶籍的老年人可以按月領取養老金。 山東濰坊市的周先生參加了新型農村社會養老保險，不過，養老金被停發了5個月，於是他前往民政部門討要，卻被告知他戶口已經被註銷，「你已經死亡」。

周先生今年63歲，從2017年開始可領取養老金，雖然每個月只有100多元人民幣，但是對於獨居的他來說仍是一筆重要收入。不過從今年4月份周先生去領取養老金的時候，卻發現已經半年沒有發放。

濰坊市民周先生。（網絡圖片）

周先生說：「我去銀行，銀行說支不著（發不出）這個錢，我去民政所，民政所說我的戶口已經註銷了，你已經死亡。我說我這個人還活著好好的，沒有死亡。」

周先生就此向當地媒體求助，而面對媒體記者詢問，濰坊市坊子區黃旗堡街道便民服務中心工作人員表示，周先生現在每個月本該領取132.66元養老金，但這筆錢從2019年10月份就中斷了。

「有可能這個人疑似有點死亡了」

工作人員解釋，他們只負責辦理業務，至於為什麼周先生的養老金會被停發，他們也不清楚。工作人員稱：「是有可能這個人疑似有點死亡了，就給暫停了。」

濰坊市坊子區黃旗堡街道便民服務中心工作人員表示，周先生「是有可能這個人疑似有點死亡了，就給暫停了。」（網絡圖片）

此後，媒體又就此事採訪了濰坊市坊子區社保中心，坊子區社保中心工作人員聲稱，死亡名單來源於濰坊市社保中心，而濰坊市社保中心工作人員則稱這是公安部門資料的問題：「我們比對完了之後，該補發補發。這個是人社部下來的疑似比對。」

他們稱，周先生人還健在，養老金可以補發。

（齊魯網）