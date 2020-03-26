【新冠肺炎】山東新規：境外人員入境須搭飛機　自費集中隔離14日

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自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，大批海外華人回國避疫，致內地境外輸入病例急增。山東省今天（26日）宣布入境防疫新措施，規定境外所有國家、地區人員一律轉乘飛機入境，不得擅自乘坐其他交通工具；入境後須接受集中隔離14天，費用自理。

山東省今天（26日）宣布入境防疫新措施，規定境外所有國家、地區人員一律轉乘飛機入境，不得擅自乘坐其他交通工具。（中新社）

山東省委新冠（武漢）肺炎疫情處置工作領導小組辦公室25日印發「新冠肺炎疫情期間入境來魯人員須知」，宣布新措施，並於今天發布，宣稱這是為有效應對入境山東人員的疫情傳播風險。

須知要求，進入山東人員的省內親屬或工作單位，須提前72小時向所在社區（村居）或公安機關報告擬入境人員抵達航班、時間、口岸等相關資訊。

須知並規定，外省口岸入境人員除確診病例、核酸檢測為陽性、疑似病例和有發燒等徵狀患者就地隔離治療外，「其他人員一律轉乘飛機抵魯，不得擅自乘坐其他交通工具」。北京口岸和山東省內口岸入境人員按照原有規定執行。

山東已於17日對來自所有國家和地區的入境人員，一律實施14天集中隔離或居家隔離措施。今天發布的須知明訂，除入院治療者、接受醫學觀察者及經批准不適宜集中觀察者外，所有入境山東人員一律「點對點」接送至隔離點，進行14天集中隔離，並按要求進行病毒核酸檢測，且自行承擔相關費用。

據官方通報，截至25日午夜，山東新冠肺炎累計境外輸入確診病例有10例。

（綜合報道）

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