【兒子變養子】28年前被護士抱錯　河南婦捐肝救子始驚悉非親生

河南開封許女士的28歲兒子阿斌（化名）患上肝癌，許女士願意捐肝拯救，體檢卻發現許女士與阿斌並非同一血型。其後的親子鑑定更證實，許女士與丈夫，都不是阿斌的親生父母。 原來許女士分娩時，醫院同期有另外3名男嬰，疑似是護士「抱錯」。

許女士在河南開封醫專第二附屬醫院（現為河南大學淮河醫院院）產下一名約7.7磅重的男嬰。（新京京報）

52歲的許女士曾經隨父親在河南開封生活，後來就去了江西九江。許女士表示，1992年6月16日上午9時20分許，她在河南開封醫專第二附屬醫院（現為河南大學淮河醫院院）產下一名約7.7磅重的男嬰。男嬰其後被抱進嬰兒室。許女士在3天後出院，並從護士手中接過阿斌。在許女士和丈夫的精心撫養下，阿斌成家立業，一家人其樂融融。

阿斌在許女士和丈夫的精心撫養下，28年後已經成家立業。（新京報）

及至2020年2月17日，阿斌身體不適，經醫院確診後患上肝癌。許女士與丈夫立即丟下工作，陪同阿斌四處求醫。3月下旬，許女士一家來到上海復旦大學中山醫院，許女士向醫生表明願意把肝臟捐給阿斌。但體檢卻發現，阿斌的血型為AB型，許女士與丈夫都是A型。父母與子女不可能血型相異，許女士遂瞞着阿斌，再到江西神州司法鑒定中心進行親子鑑定。結果顯示，許女士與丈夫並不是阿斌在生物學上的父母。

為找回親生兒子，許女士丈夫在本月初來到河南大學淮河醫院，得知當年與阿斌同期出生還有另外3個男嬰。幾經周轉，許女士終於找到在駐馬店生活的郭某，親子鑑定顯示郭某才是許女士的親生兒子，阿斌的親生父母反而是郭某現時的父母。

許女士終於見到親生兒子。（新京報）

對於為何護士會抱錯，許女士憶述，當年在產房內，同房的另外一名孕婦與她幾乎同時分娩，隨後兩名男嬰就被護士抱到嬰兒房，疑似是在此過程中出錯。涉事的河南大學淮河醫院相關負責人在周六（25日）回應指，正在對此事展開調查，但由於已時隔多年，當年的醫護人員部份甚至已經退休，院方正根據檔案資料尋人，會盡快了解抱錯的原因。

（綜合報道）