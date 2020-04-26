【新冠肺炎】度假式滯留非洲塞舌爾　重慶一家陽光海灘玩足三個月

新冠肺炎疫情全球大流行。重慶卻有一家人在內地疫情大爆發之初來到非洲島國塞舌爾旅行，因為疫情關係，留在當地至今已有三個月，每天做的就是煮飯、游泳、釣魚、對著大海發呆，讓網民羨慕不已，形容為「度假式滯留」、現實版「動物之森」。

楊洲虎（左）攜母親、姐姐和3歲的小外甥（右）一同前往塞舌爾，至今「度假式滯留」３個月。（網上圖片）

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事件中的主角楊洲虎現年33歲，是重慶人。2018年，他從北京的公司辭職，開始用自己的積蓄環球旅行，「窮遊」已逾1年。時至今年（2020年）農曆新年，他特意安排前往非洲免簽國家塞舌爾的行程，攜母親、姐姐和3歲的小外甥一同前往。

楊洲虎表示，一家人於1月25日（大年初一）出發，雖然武漢當時已經「封城」，但內地對疫情的氣氛仍未算緊張。他們覺得新冠肺炎可能比流感嚴重一些，留在當地兩周左右、正月十五回來就正常了。當時也沒有限制離境，在飛機上也做好基本的防護措施。

不料，內地疫情在他們出發之後急轉直下，每日確診人數急增，身在非洲的他們也被親友信息轟炸，關心他們的安全，「其實我們更擔心他們，經常互相打視頻電話。那段時間確實很無力，很焦慮，不知道該怎麼辦才好。我母親和姐姐都哭了很多次。」

他們以1.5萬（人民幣，下同）一個月的租金租下了一棟別墅。（網上圖片）

楊洲虎一家因為疫情的關係推遲回國，到3月上旬中國疫情緩和，又遇上疫情全球大流行，塞舌爾亦在3月14日首次有確診病例，繼而出台多項嚴格的防疫政策。就這樣，原打算旅行兩周的他們，把機票一改再改，從2月中旬到3月初，又改到3月29日，卻因機票被取消，至今歸期仍然未定。

雖然因為疫情滯留，但一家人的生活卻相當寫意。據其介紹，塞舌爾的旅遊業因疫情受阻，平時10天需要的花費，現在能用一個月。他們以1.5萬（人民幣，下同）一個月的租金租下了一棟別墅。而在於疫情期間，老闆給自己打了很大的折扣，一家人每天的生活就是煮飯、曬太陽、釣魚、游泳、煲劇、對著大海發呆等。

魚市上的魚，價廉味美。（網上圖片）

提及近期生活，他表示，自己和家人會在上午7時半左右起床，熬粥做早飯，9時30左右出門去沙灘曬太陽，陪小孩游泳，中午12點回家洗澡吃午飯，吃過午飯後，會有兩個小時的午睡時間，然後在別墅的院子裡玩耍。

楊洲虎仍然單身，將旅行作為生活方式，內心很感謝家人的信任與支持。他最期待的還是全球疫情早日得到控制、一家能平安回到國內。「畢竟家裡有很多親朋好友，天天擔心，天天想念。」

事件傳到內地後，引起網民紛紛討論，更登上微博熱搜榜，不少網民表示羨慕：