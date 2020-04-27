【新冠肺炎】多地限制中小學師生五一假期出行　杭州等地不放假

內地今年五一假期有5天，是12年來最長的一次。不過為了防止新冠肺炎疫情出現反彈，安徽、河南等地教育部門下令，當地中小學的師生不得到市外旅行，而浙江杭州市等地更下發通知，取消中小學生的「五一」假期。

杭州一間小學為使學生可以保持社交距離，要求學生頭戴「一米帽」上學，請點擊下圖瀏覽：

+ 7 + 6 + 5

據內媒報道，安徽、河南部分地區教育部門下令，「五一」期間，師生「不出市、不聚集」，不得接觸重點地區和海外歸來人員，防止感染疾病。河南許昌市還要求，學校要與教職員工以及學生和家長簽訂「五一」期間不跨區域流動承諾。

一些地方教育部門乾脆下令「五一」學生不放假，繼續上課，或者將假期縮減成兩天或三天。例如，浙江杭州市、安徽馬鞍山市教育部門則取消該市中小學生「五一」假期；安徽合肥等其他地方則把5天的「五一」假期縮減成2天或3天。

中國工程院院士李蘭娟日前指出，在做好預防疫情輸入、反彈的工作前提下，民眾可以適當旅遊，但強調要避免到人多聚集的地方，亦不建議出國遊玩。

今年五一假期有5天，是12年來最長的一次，內地超過4000個景點提供預先預約登記。有旅遊網站公布「五一」假期最熱門的十大景點預測，其中包括西安鐘樓、秦始皇兵馬俑、南京總統府、樂山大佛、台兒莊古城、拙政園、八達嶺長城、都江堰景區、大唐芙蓉園和虎丘等。

（綜合報道）