【新冠肺炎】台灣是否放寬防疫措施　陳時中：正依科學證據做準備

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延之際，台灣連續14天本土病例為0，被認為是疫情趨緩的表現。 針對是否會相應放寬防疫管制措施，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天（27日）出席立法院會議前受訪表示，各方面措施都還在研議中，應根據相關科學證據及社區狀況做判斷。

陳說，不管是「3階段整備方案」，或是未來情勢有改進，要根據相關科學證據做一些放寬的準備，都有在準備中。

台灣目前維持嚴格的入境管制，本港旅客和留學生仍不准入境。（資料圖片）

他指出，近來各項科學數據還有一些混亂，有復陽現象，以及有抗體時是否具免疫性、免疫性是否能長期存在等問題，接下來對疫苗的評估也非常重要，指揮中心都會根據科學、實際上社區發展的情況做研判。

對於台北林森北路錢櫃卡拉OK發生大火後，外界紛紛議論疫情期間是否有考量關閉卡拉OK等場所，陳時中表示，當然有考量，不管任何地方如果沒有辦法維持安全距離，都要這麼做。

指揮中心表示，台灣目前尚處於疫情過渡期的初期。（資料圖片）

3階段整備方案 目前處於1階段初期

上述提及的3階段整備方案分為過渡期、警戒期和管制期，封城是最後階段手段，方案有待和地方討論，目前台灣還在第一階段過渡期的初期。過渡期是指社區出現零星未明感染源，針對公共場所的感染控制強化會加強查核，多數措施屬於勸導強度，目前也僅對夜總會（台稱「酒店」）和舞廳限制商業活動。

第二階段則是指單周出現3個以上的社區群聚感染，某個社團或社區有群聚事件，或是一天如果出現10個以上感染源未明的本土病例，也是屬於社區傳播發生的階段。在第二階段會採取快速圍堵措施，針對確診的區域快速檢驗、限制移動，也會採取公共場所關閉等措施，也會有大量快速的病毒檢測，相關的防堵策略都會更強制。

第三階段管制期是指本土病例數快速增加，疫情規模擴大，多數案例無法追蹤傳染鏈，疫調都來不及的狀況。如果到第三階段，就會出現區域封鎖做法，限制境內旅行，意即封城，希望減少人際往來跟社會活動，有助穩定疫情。

（綜合報道）