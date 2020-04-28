【極噁心】陝西男入住喝到「尿糞飲品」　涉事酒店：不是我們放的

來自陝西的張先生近日到四川成都一間酒店入住時，在房間內飲用了一瓶帶有臭味且顏色泛黃的「飲品」，後經檢測發現其中含有尿素和大腸菌群。 憤怒的張先生向酒店投訴此事，涉事酒店則表示，不清楚為甚麼不明液體會出現在房間，強調這瓶「飲料」不是他們放在房間內。

出現在張先生房間的奇怪「飲品」。（澎湃新聞）

據內媒報道，張先生於4月15日入住位於成都新都區的錦江之星連鎖酒店，當日晚上11時，他看到桌上擺放了三支樽裝水，分別是兩支礦泉水和一支黃色的「飲品」，「把兩支礦泉水燒開泡了茶，另外一支就沒有留意。」

張先生稱，翌日早上7時左右，他剛剛睡醒感到口渴，於是伸手拿起桌上的黃色「飲品」喝了一口，發現味道極其刺鼻並帶有臭味，「當時剛起床，窗簾還沒有拉開，我也沒注意這瓶飲料有甚麼異常，半躺著喝了一口，發現問題才開的燈。」張先生隨即聯繫酒店前台，並拍攝影片保存證據。

據張先生憶述，酒店工作人員到現場後態度非常惡劣，說「不可能是他們房間裏的」，「後來看了酒店監控影片，證明不是我帶進去後，（態度）才有所好轉。」張先生其後提出將不明液體送去專業檢測機構進行成分檢測，當天酒店聯繫了一間食品檢測有限公司，並在下午提取了液體樣本。

及至4月22日，檢測結果出爐，顯示「飲品」中含有尿素、大腸菌群以及砷、汞等重金屬，通俗來說即尿和糞便的結合體。張先生表示，得知液體成分後，現在回想起這件事就覺得噁心反胃，他同時擔心喝下的那一口會對身體造成影響，他認為酒店在衛生和管理方面存在問題。

懷疑是尿液的「飲品」中檢測出尿素和大腸菌群。（澎湃新聞）

對此，涉事酒店朱姓經理4月26日就此事回應稱，不清楚為甚麼不明液體會出現在房間，「這件事我們也覺得很尷尬，那瓶『飲料』不是我們放的，我們正常提供的是冰露礦泉水，而這瓶顏色泛黃，明顯顏色不一樣。」

朱經理表示，酒店有雙重檢查機制，在服務員清理打掃房間後，客房經理還會再檢查一遍，但兩次檢查均未發現這瓶「飲品」，「這個瓶子的顏色和大小都和我們礦泉水差異較大，如果這瓶『飲料』出現在房間正常的地方，我們工作人員在兩次檢查時一定會帶走並處理掉的。」他認為這瓶「飲料」的出現十分蹊蹺，但目前事件還在調查之中，具體解決方案需要與客人進行協商，還未溝通一致。

張先生則表示，如果酒店遲遲不給說法，將通過法律途徑來維權。

（澎湃新聞）