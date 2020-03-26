【新冠肺炎】歸國留學生投訴隔離酒店有血跡體毛　官方：克服一下

新冠肺炎全球大流行。內地疫情逐漸受控之際，「嚴防輸入」成官方主要防疫戰略，多地紛紛要求海外返國者入境後強制集中隔離14日。

在山西太原，卻有歸國留學生投訴隔離酒店衛生欠佳，床上居然有血跡和體毛。對此，當地官方表示，特殊時期「先克服一下」。

+ 3 + 2

山西太原多人近日從海外回到中國後，獲官方安排入住集中隔離點「太原千峰快捷酒店」。然而，多名被隔離者表示，他們所住房間設備損壞，而且衛生情況欠佳。

有從加拿大回國被隔離的留學生拍攝短片，直指該酒店插座損壞、熱水不足、燒水壺生鏽、洗手間骯髒、馬桶有昆蟲屍體、牆上油漆脫落、床單破損且有血污體毛等多項問題，床單也很明顯沒有換過，但他們沒辦法找到酒店前台服務員，防疫保安則說他們也管不了。

被隔離的留學生認為，雖然酒店工作人員不能進入其房間，但在隔離者入住之前，酒店也沒有打掃衛生。「這可能就是為什麼有礦泉水女孩。」

近日大批中國留學生從海外歸國，部分經香港入境內地。（中新社）

酒店建議自己維護 用淋浴器沖走昆蟲

太原千峰快捷酒店回應傳媒時稱，現在不能進去房間打掃衛生，只能靠他們自己維護，比如用淋浴器沖走昆蟲，「這個都沒事，沖一下。」

太原萬柏林區衛健委工作人員則指，他們正在很多酒店中選擇合適的隔離點，以方便大家，所以在沒有選好的前提下，希望大家先「艱難一下」，一起度過比較艱苦的時間，先克服一下困難。

事件在網上引起討論，有人批評留學生「不喜歡就不要回來」，亦有人直指需要保證基本衛生條件：

這酒店可以查一下衛生不過關。這家店可以查一下了。留學生回來幹什麼，繼續留學多好啊。 這就是關係戶酒店，你懂的。這回被選為隔離酒店，一本萬利。 你看現在酒店，有幾個願意接隔離人員的！能找到住的就不錯了！不喜歡就不要回來。

官方資料顯示，3月21日，太原發布加強境外進入人員管理通告，要求境外進入太原者，包括外籍人員、回國中國公民（含港澳台人員），均應在居住地或目的地縣（市、區）集中隔離點進行隔離醫學觀察。

此外，截至3月25日，內地累計報告境外輸入確診病例541宗，當中近4成是留學生。