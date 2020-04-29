網曝為迎檢查打死放養家禽　雲南瀾滄宣傳部：屬村民自治行為

近日，內地有網民爆料稱雲南普洱瀾滄縣為了讓上級來檢查，把居民自家放養的家禽家畜直接打死。 事件引發熱議後，當地宣傳部相關負責人回應稱，情況已核實，屬於村民自治，有不當之處將加強引導，進一步規範管理。

4月26日，爆料的網民在微博上表示，被打死的包括雞狗豬等，並附上一條短片，片中顯示多名身穿制服人士一手持棍棒，一手提着被打死的雞，疑似拍攝者說着當地方言，稱「效果不錯」。短片隨後又在微信等平台傳播。

聯防隊員：是村民自發簽名要求

對此，當地聯防隊員羅先生表示，不是為了迎接領導檢查，「寨子裏的情況外人可能不了解」，因為此前曾發生過瘋狗咬人的事，之後村民自發簽名組織聯防隊員打死放養的家畜，已經幾年了，隊上還有獎勵。瀾滄縣委宣傳部相關負責人回應稱，情況已核實，屬於村民自治，有不當之處將加強引導，進一步規範管理。

4月29日，雲南瀾滄縣委縣政府旗下《瀾滄信息網》刊發當局對事件的回應，表示經過核實，短片拍攝地是瀾滄縣酒井鄉酒房村河邊寨，是3月11日該村民小組集中整治環境衛生的片段。

上述回應指出，據了解，該村為打造「乾淨、整潔、美麗的村莊」，制定了環境整治方案，當中第6條要求「規範農戶養殖行為，促進環境衛生整體提升。所有雞、豬、牛、羊等都要圈養，狗必須栓養」，並提交村民小組召開村民代表大會審議通過後實施。

回應又指，片中行為目的是在群眾中起到警示教育作用，但方法方式欠妥。對此，鄉黨委政府對其進行了批評教育，下一步將指導和幫助村組「依法依規、便民利民的開展好自我管理工作」，讓「愛護環境、建設美麗家園」成為村民自覺行為。

（綜合報道）