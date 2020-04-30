江西婦輸液身亡藥瓶姓名出錯　家屬質疑醫院派錯藥　縣衛健委調查

今年1月26日，江西省南昌市進賢縣50歲女患者陳艷花因身體不適到縣中醫院接受治療，輸液時突然死亡。她的家屬後來發現，輸液藥瓶上的名字非本人，給陳豔花輸液的藥瓶上寫的卻是「李豔紅」的名字，懷疑醫院派錯藥。 及至本月22日，該縣衛健委相關負責人醫院回應稱，會追查此事用藥問題。涉事醫院則在29日回應稱，院方不可能拿錯藥，願出錢進行屍檢。

患者陳艷花的輸液藥瓶上的名字非本人，而是「李艷紅」。（網上圖片）

據陳艷花的兒子龔建輝憶述，1月26日凌晨，陳艷花突然說胸口很不舒服，於是他陪母親到進賢縣中醫院看病，到達醫院的時間大概為凌淩晨4點。接診醫生當時為陳艷花測量血壓和聽心率，隨即給她開了藥。

龔建輝稱，當時他在給母親倒熱水，準備給她服用醫生開的口服藥，這時一名護士開始進行藥瓶注射。「護士給我母親上藥以後，輸液還沒兩分鐘人就沒了（死了）。」他後來發現藥瓶上面寫的並不是母親陳豔花的名字，而是「李豔紅」。

母親出事後，龔建輝屬拿著藥瓶與醫院交涉並報警，當地公安部門在事發當日已將涉事藥液瓶封存。事件於4月下旬被內媒曝光，進賢縣中醫院的一名醫務人員在4月22日回應稱，給陳豔花輸液的藥瓶上確實寫有「李豔紅」三個字，但並非表示錯拿了「李豔紅」的注射藥液，因為當日醫院並沒有名叫「李豔紅」的病人，他指是護士在藥瓶上寫錯名字。

家屬懷疑醫院派錯藥致病人死亡。（網上圖片）

據悉，陳艷花去世兩日後，龔建輝曾與醫院代表進行了協商，院方提出兩種方案：一是協商解決，由醫院賠償2萬元（人民幣．下同）；二是走司法途徑，所需費用先由死者家屬承擔，但當日調解無果。雙方後來曾到縣醫療事故調解中心和縣衛健委諮詢，但時至今日仍未達成共識。

據龔建輝透露，醫院曾建議做屍檢，但費用由家屬承擔，他指屍檢費用要1.2萬元，藥檢費用也有5000多元。後來醫院同意由院方承擔屍檢費用，但當時已經是3月18日，「只能檢出死因，藥在身體裡已經檢不出來了」。

涉事醫院則於4月29日再次回應稱，事當日給陳艷花開的藥是紅花黃色素，用於擴張血管、改善微循環。「我們沒有李豔紅這個病人，這個病區，從2020年開始就沒收過叫李豔紅的病人，全院都沒有。而且是凌晨四點，只有他媽媽在打吊針，我們不可能拿錯藥。」

進賢縣衛健委表示，其得知此事後便一直在積極處理，會繼續追查此次用藥問題。若發現有藥不對單的情況，將嚴厲追責。

陳豔紅當晚的輸液單據。（網上圖片）

（中國江西網／新京報）