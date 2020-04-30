【新冠肺炎】中國留學生接到多個詐騙電話　一個月被騙逾500萬元

新冠肺炎疫情期間，在英國留學的中國學生小李多次接到詐騙電話，一個月內在英中兩地先後被騙了500萬元（人民幣．下同）。

中國留學生在疫情期間遭遇電信詐騙，損失合共500多萬元。（資料圖片）

據內媒報道，浙江臨海人小李在英國留學，她在上月17日收到自稱是英國簽證中心的郵件，郵件指其涉嫌在英國非法打工，會將其加入黑名單，需要她銀行賬戶繳納70萬元的保證金。小李之後又接到英國愛丁堡警察局的電話，讓她分兩次繼續繳納了300萬元的保證金。對方讓小李提供支付驗證碼，分多次騙走小李280多萬元。

疫情期間，小李返回中國在西安隔離觀察，又接到自稱是上海警察的詐騙電話，再次上當去西安交通銀行配合騙子將帳戶解凍，多次被轉走賬戶內200多萬元，她還找同學湊了數十萬元轉帳。目前小李在英國、西安等地共計被騙了500多萬元。

報道提醒民眾，公檢法機關作為執法部門，絕對不會使用電話方式對所謂的涉嫌犯罪、銀行卡透資等問題調查處理，公檢法機關及其他部門之間也不會相互轉接電話。公檢法等部門也不存在所謂的「安全賬戶」，凡通過電話、短信要求對銀行轉帳匯款，或者聲稱對資金進行審查的一概不要相信，以防上當受騙。

（台州晚報）