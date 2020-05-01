【新冠肺炎】官方發布「健康碼」國家標準　便利民眾跨地區流動

內地現時主要以手機上的「健康碼」，作為在新型冠狀病毒肺炎期間可順利出門的憑證。但由於各地的標準不一，民眾在跨省時仍會遇到不少阻礙。 有見外此，國家市場監管總局在周五（1日）印發公告，發布《個人健康信息碼》系列國家標準。 值得一提是，該系列標準是採用國家標準快速程序，從立項到發布僅用了14天時間。

《個人健康信息碼》系列國家標準包括參考模型（GB/T 38961-2020）、數據格式（GB/T 38962-2020）及應用接口（GB/T 38963-2020）共三項內容，由國務院辦公廳電子政務辦公室會同衛生健康委及國務院相關部門研究提出，全國信息技術標準化技術委員會負責。

手機上的「健康碼」，是內地民眾在新型冠狀病毒肺炎期間可順利出門的最重要憑證。（中新社）

其中，參考模型明確規定健康碼的組成和展現形式，提出健康碼應用系統的參考模型和跨地區互認的技術機制。數據格式則是規定疫情防控所需個人健康資料的數據結構、數據元屬性和數據管理要求。至於應用接口就是規定個人健康資料服務的接口，各類應用程式可通過統一接口對接不同的個人健康資料服務，為打通個人健康證明屬地管理限制提供技術支持，也為各地出行人員跨地區流動提供便利。

據了解，該系列國家標準實施後，可實現「健康碼」的碼制統一、展現方式統一、數據內容統一，統籌兼顧個人私隱保護和資訊共享利用，適用於指導「健康碼」相關資料系統的設計、開發和系統集成。

（綜合報道）