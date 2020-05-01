【新冠肺炎】中國3月以來出口防疫物資712億元　包括278億個口罩

新型冠狀病毒肺炎在全球蔓延，醫療物資緊缺是一大難題。中國海關總署在周五（1日）發出新聞稿，指有序展開防疫物資出口是深化疫情防控國際合作、共同應對全球公共衛生危機的重要舉措，海關總署紮實做好疫情防控物資通關等各項工作，為防疫物資有序出口營造良好的通關環境。

新聞稿提到，根據海關的統計數字，3月1日至4月30日，全國共驗放出口主要防疫物資價值712億元（人民幣．下同），當中包括有278億個口罩、1.3億件套防護服、7341萬份新型冠狀病毒檢測試劑、1257萬個紅外測溫儀、4.91萬部呼吸機、12.4萬部病人監護儀、4363萬對護目鏡，以及8.54億對外科手套。

中國3月至4月共出口多達278億個口罩。（中新社）

新聞稿又稱，自4月份以來，中國出口防疫物資呈明顯增長態勢，每日平均出口額從上旬的約10億元，增至近期日均30億元以上，一個月內持續增長超過三倍。新聞稿指，「中國防疫物資的出口，為國際社會共同抗擊疫情提供了支持和保障，體現了中國負責任大國的擔當」。

新聞稿強調，防疫物資質量直接關乎世界各國人民的生命安全和健康，關乎中國的國家聲譽和全球的防疫能力。海關總署將會同相關部門採取有力措施加強監管優化服務，持續加大違法違規出口防疫物資行為查處力度，嚴厲查處不合規出口防疫物資。同時，支持有資格、講信譽的企業有序出口，為更多、更好的防疫物資走出國門營造良好的通關環境，支持國際社會共同抗擊疫情。

（中國海關總署）