新冠肺炎｜中國出口醫療物資質素有問題？　商務部：將嚴控品質

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，本土疫情漸見緩和的中國近期開始向其他國家輸出醫療物資。惟捷克、西班牙、荷蘭、菲律賓等多國，先後指出中國的物資有部分不合格，又或質素參差。 商務部外貿司一級巡視員江帆今日（5日）表示，有關的報道並沒有客觀地反映事實的全貌，實際上原因應該講是多方面的。 江帆又稱，如醫療物資出口中出現質素問題，將認真調查，依法懲處，決不姑息，切實維護「中國製造」的形象。

由於疫情大爆發，歐洲大規模採購中國口罩。圖為3月16日，來自中國的30萬個口罩運抵比利時列日機場。（新華社）

國務院聯防聯控機制新聞發布會今日在京舉行。針對中國部分出口醫療物資出現不合格現象的問題，江帆表示，通過多方的調查了解，發現有關的報道並沒有客觀地反映事實的全貌，有些完全歸咎於中國產品質素不過關，實際上原因應該講是多方面的，比如中外產品的質素標準不同，還有使用習慣上存在的差異，甚至在使用者如果操作不當，也能引發些質素的疑問。

江帆指，比如早前中國出口荷蘭的一批用於個人防護的非醫用口罩被分發給了當地的醫院使用。他最新得到的消息是，4月3日晚上，荷蘭方面表示中國新到的一批囗罩，質素符合荷蘭官方標準，並且已經批准下來。

江帆稱，會進一步嚴格控制醫療物資產品質量，規範岀口秩序。最近商務部會同海關總署藥監局發布了公告，要求出口的檢測試劑等5類商品，國內產品必須獲得藥監部門資質，符合進口國和地區的質素標準要求。商務部會同相關部門在生產、認證、通關等環節加大監管力度，對假冒偽劣擾亂秩序的行為，一經發現將嚴厲打擊，依法懲治，絕不姑息。

江帆又指，進口國家和地區對進入本國市場的醫療物資進行質素把控，這是一個國際慣例，希望有關國家和地區在進口環節進行必要的質素檢驗，同時在使用中也要嚴格按照產品適用範圍和操作規程正確使用。

（綜合報道）