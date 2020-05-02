【新冠肺炎】援鄂不忘催女兒寫作業　安徽患癌護士獲網民祝福

周國紅是安徽合肥一名護士，曾參與SARS和汶川地震的醫療救援，今年2月，她又參加了援鄂醫療隊，前往武漢參加抗疫。周國紅有一個12歲的女兒，因擔心女兒學業，在武漢的周國紅在防護服上寫下了「合肥第四十五中陳彥然，認真寫作業」，並被記者拍下傳遍網絡，周國紅也由此成了「網紅」。 然而，不幸的是，周國紅在結束此次抗疫後，確診患上癌症。得知她患上癌症，許多網民都祝福她早日康復。對此，周國紅表示「武漢的仗打完了，要開始我的抗癌之路了，得到這麼多人的愛和陪伴，會堅強樂觀地面對生活」。

今年2月，周國紅來到武漢抗疫前線。在方艙醫院工作期間，周國紅的身體出不適，她時常喘不上來氣、咳嗽，像被人掐住脖子一樣難受。其間，她還兩次暈倒。

周國紅在武漢期間，曾在防護服上寫下「合肥第四十五中陳彥然，認真寫作業」。照片被媒體登出後，傳遍網絡。（網絡圖片）

第二次暈倒醒來後，她在醫院進行檢查，結果顯示雙肺部出現了慢性炎症，醫生讓她高度警惕。3月，她回到合肥，在結束隔離進行了複查。

4月10日至4月22日，她做了3次檢查，最終被診斷為甲狀腺癌轉移。癌細胞已轉移至肺部、肝部、盆腔等多處器官。

周國紅的女兒陳彥然，今年12歲，在合肥45中上初中一年級，學習壓力很大，母女倆一談到學習就會「雞飛狗跳」。周國紅去武漢後，還惦記著女兒的學習，於是在防護服上寫下了督促女兒學習的話：「合肥第四十五中陳彥然，認真寫作業」。

這種「隔空喊話」讓母女被網民認識。周國紅的女兒希望考取武漢大學，還由此收到了武大校長竇賢康院士的信：「希望你刻苦學習，幾年後如願常駐珞珈山（武漢大學所在地），我們在這裡等你。」

周國紅回到安徽，正接受治療。（中安在線）

周國紅從武漢回家後，發現女兒陳彥然懂事了。4月22日確診患癌後，她與丈夫獨處一室，相擁而泣。這時，門突然開了。女兒站在門口安慰她：「媽媽不怕，不就是癌嗎？」說著說著，陳彥然自己開始流淚。為不讓媽媽傷心，她還倔強地說：「我沒哭、沒哭，我是在煽情呢。」

周國紅說，女兒做作業比以前認真了，還學會了忍讓和包容。

在得知周國紅患癌的消息後，許多網民祝愿她早日康復。一位曾在武漢被她照料過的新冠肺炎痊癒者發文祝福說：雖不知曉你的容貌，但熟悉你的聲音。感謝您對武漢的付出，願您在抗癌路上一帆風順！

（北京日報）