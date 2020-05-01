【新冠肺炎】中國留學生返滬後確診　行李遭酒店擅自銷毀不獲賠償

一名武漢籍留學生3月自意大利返回上海，在當地一間酒店隔離期間出現症狀，後來確診新冠肺炎被送院醫治。 這名留學生近日在微博發文維權稱，酒店在他住院期間擅自處理其個人物品，護照簽證、入學證件以及其一年的畫作都全數被「銷毀」，酒店拒絕賠償和道歉。他希望網民幫忙轉發微博，關注事件，並要求涉事酒店正視問題。

林男與酒店工作人員溝通行李被銷毀的事情。（微博＠蠶豆giulio）

微博帳號名為「蠶豆giulio」的林姓留學生愛好畫畫，他本周四（4月30日）在帖文中講述行李被毀事件。他在3月17號抵達上海浦東機場，托運行李留在機場，只攜帶隨身行李到了隔離點上海科雅國際大酒店。六天後林男出現發燒症狀，前往當地醫院篩查時工作人員要求他只拿手機和充電器，不要拿其他物品。接受篩查翌日，林男確診新冠肺炎，隨即前往上海定點醫院治療，工作人員則稱酒店會幫他保管行李。

及至4月3號，林男身體好轉後通過速遞公司拿到了早前於機場托運的行李，但被告知其留在酒店的個人物品已被銷毀。林男得悉後十分崩潰，其被銷毀的物品包含護照簽證，能夠換取意大利居住證的居留條，9月份研究生入學的證件，以及平板電腦iPad，其中iPad存有他一年的插畫創作，大概140張。此外還有一些歐元和人民幣現金。

林男稱他染疫住院期間，其個人物品被早前所住的隔離酒店全數銷毀。（微博＠蠶豆giulio）

林男後來報警處理，警方介入後調取了酒店的監控錄像，顯示他確診陽性當日（3月24日），其房間被全面消毒，清潔工則在3月26日再次進入其房間拿走他的私人物品。

林男表示，酒店事後曾派過一位工作人員與他聯繫，答應會認真解決這件事。期間這名工作人員反復讓林男估算其個人物品的價值以及各類憑證。林男稱她「一直說努力解決」，但是並未看到任何進展。

及至4月23日，上述工作人員告知林男，酒店方不會對他的畫作進行賠償，證件材料的補辦費用也不會賠償，其後便「消失不見」。林男稱，對方有32次拒接他的電話，他失去溝通對象之後只能再次聯繫警方。

林男又指，他後來問了同病房的外國人和其他病人，得悉他們的私人物品在隔離酒店都被妥善保管，直至他們痊癒，不明白為何只有他被區別對待。

2018年，上海市旅遊飯店星級評定委員會發布《上海市旅遊飯店星級評定及覆核公告》顯示，包括上海科雅國際大酒店在內的11家酒店被正式取消星級資格。（網上圖片）

林男特別不滿酒店將其畫作「銷毀」，由作品沒有備份，他指酒店此舉有可能影響他到國外留學，「酒店方一開始說『藝術是無價的，不好估價』，沒想到最後一張也不賠。」他還稱，酒店方「趾高氣昂」，也沒有向他道歉，希望酒店方能夠正視問題。

事件曝光後引起網民熱議，有人指酒店一方太蠻橫無理，未經當事人同意將隨身物品銷毀，也有盜竊別人財產的嫌疑。但酒店暫時未對事件作出公開回應。

（綜合報道）