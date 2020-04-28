妻兒全被保母放火燒死　3年後現身捐口罩抗疫　林生斌：我回來了

「大家好，我回來。」他花了828天說出了這句話。我是無意間進入林生斌的淘寶直播間的。和平常搶購、熱鬧的直播氛圍不同。屏幕上不少人留言：看著他笑，我竟然流淚了。一位51歲的中年人，花了3個小時看完整場直播，最後給自己下手買了一件童裝。還有粉絲準時守著直播，直言不是為了福利，是林爸爸讓他看見了希望，自己沒道理不努力。我也給才2歲的小侄子買了一件衣服。林生斌的淘寶店舖，很容易就讓人想起了家人。

2017年，因為一場人為惡意的大火奪去了他的幸福——妻子和三個天使一樣的孩子。為了不忘記他們，828天後，林生斌重新將潼臻一生的品牌拾起來。在人生至暗的時刻，他選擇用自己的方式一點點振作起來。他開淘寶童裝店，當帶貨主播，鏡頭前生澀地解釋衣服的尺碼、顏色、質地。他把賣的每一件衣服，10%的收入捐給貧困山區的孩子。

在微博上林生斌寫道：「忙碌起來真的挺好，哪怕加班也是一種幸福。」當一個人開始賺錢，做公益，我相信他已經有了繼續生活的勇氣。

「我是林生斌，我回來了」

淘寶擁有100萬粉絲的「潼臻一生品牌店」是家很特殊的童裝店。店舖上線短短5天內，數十萬名網友湧到淘寶後台、微博為店主林生斌加油打氣。一些未生產的媽媽，寶寶還在肚子裡，她們就堅持要下單。還有些媽媽，孩子都已經很大了，堅持讓他們擠進偏小的尺碼裡。甚至有一些偏瘦的小姑娘，買了童裝自己穿。

林生斌知道後，曾讓客服勸過，心意領了，但希望大家不要這樣將就。翻看店舖淘寶評論，仍然還有不少這樣的人。其中，一位快結婚的女孩說道：「我們很多人都願意陪你走完這一程，祝好。」衣服包裝上都印有一句：「您陪了我一程，我念了一生」。

如果一開始大家是為了支持林爸爸買衣服，後來更多人是因為產品質量選擇了他的店。從去年童裝淘寶店「潼臻一生」上線，林爸爸常忙到夜裡，許多事情都是親力親為。他還是做他最擅長的事情，服裝、童裝，全程參與用料、選款、直播，甚至當模特拍宣傳照。

用戶評論裡不止一個人誇讚衣服質量很好，有人說要把衣服讓自己孩子輪著穿下去，「二姐穿完，明年留著讓弟弟繼續穿」。

「潼臻一生品牌店」擁有100萬粉絲。（淘寶）

雖然當年陪他創業的人、三個兒女都不在了，林生斌卻要繼續走下去，甚至去幫助更多的孩子。他賣衣服，也做慈善，將在淘寶店成交的每一筆收益，都以顧客的名義捐贈出10%。數據公開，一些衣服下方頁面會顯示捐款去處。

林生斌的童裝店還漸漸搭建了陌生人之間善意的橋樑。不少顧客在店裡下了單卻要求不用發貨，希望直接把衣服捐給有需要的孩子。「有顧客直接要下單200件衣服，說要送給山區的孩子們」。

春節期間，潼臻一生品牌店捐了6萬左右，加上去年預計捐款共20多萬。這些錢都將作為「微笑兒童公益計畫」的善款，捐給有需要的孩子。

保姆竟為這原因害死4命 點圖了解林生斌的成功故事及慘劇發生經過：

+ 18 + 17 + 16

做一個體面的人

回首他2017年6月23日第一次發微博到現在，回憶妻兒，指責保姆、物業方，他的文字總是顯得克制，有禮有節。

微博裡不乏質疑聲，批他「賣慘博同情」，之後他開始克制自己的宣洩，「怕大家聽多了會厭倦」。但更多時候，林生斌還是會一次次向網友表示感謝，更多人帶給他的是寬慰。

林生斌從來都是一個體面的人。在恢復過程中，他重新注重起外表，穿衣服看得出很講究搭配。在他的淘寶店裡，無論是男裝還是童裝，大多設計簡單、顏色淡雅。他本人懂審美，喜歡美好的東西，而審美還意味著體面、一種頑強的生命力。

其實，不管林生斌還出不出現在淘寶直播，我相信他會一直在很多人心裡。這個從黑暗穿行而過的男人，帶給我們感動和力量會一直都在。

【相關圖輯】武漢解封 攝影師完美捕捉每個感動瞬間 英雄之城終再睜開眼睛（點圖放大瀏覽）：

+ 33 + 32 + 31

【相關圖輯】日本導演公開南京抗疫真相 感動外國網友：看了才懂中國的付出（點圖放大閱讀）：