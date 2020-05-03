湖南23歲海歸女誤信「被通緝」　累公司戶口兩小時被騙走近2千萬

湖南長沙一名曾在海外留學的23歲女子，歸國後從事財務工作不到半年，因接到詐騙電話誤信自己「被通緝」，在短短2小時內，令公司戶口被騙走1919萬人民幣（下同．約合2109萬港元），這也是湖南史上金額最大的網絡詐騙案。

5月1日，長沙警方通報了包括該案在內的10宗網絡詐騙典型案例及案發情況。據悉，2019年7月，這名林姓女子在國外留學結束後回到長沙，成為湖南某大型企業財務管理人員。2019年12月21日下午，林女接到自稱來自福建警方的電話，稱其涉嫌一宗特大洗錢案，已被列為通緝對象，並向其出示了一張網絡逮捕令。

詐騙人員偽造的最高人民檢察院網站。（長沙警方）

在騙徒誘導下，林女按要求進入對方提供的偽造的「最高人民檢察院」網站，下載網站中的「資金清算軟件」。隨後，林女在該軟件頁面對應位置輸入了公司戶口號碼和支付密碼，並按對方要求將公司戶口的一次性密碼驗證裝置插入電腦。對方以資金清算需保密為由，要求其關閉電腦屏幕，她照做後，對方在短短兩個小時內就分45次將公司戶口的1919萬元全部轉走。

經查，該犯罪團夥誘導林女下載的所謂資金清算軟件，實則是遠程控制軟件TeamViewer，騙徒利用該軟件遠程操控林女的辦公電腦直接實施轉帳。目前，案件正在進一步偵辦中。長沙警方提醒，無論警方、檢方或法院都不會透過電話、短訊或網絡方式辦案；警方不會透過網絡發布通緝令、逮捕令或財產凍結令等，亦不會進行所謂資金清算。

（長沙晚報）