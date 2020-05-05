黑龍江4歲女童遭「繼母」虐打昏迷半月　治療已花9萬生母稱已欠款

今年4月23日，黑龍江一名4歲女童于某多次遭家人毆打，于某被發現時遍體鱗傷，肚子上遍布疑似被煙頭燙傷的痕迹，額頭、臉頰和鼻子處亦有出血迹象，留院後一直處於昏迷狀態。事件被接診的醫護人員報警揭發，女童的生父及其同居女友因涉嫌故意傷害罪被刑拘。 受害女童至今仍留在深切治療部，未有蘇醒；但治療費用已突破9萬人民幣（下同．約合10萬港元），對於月薪僅2千元的女童生母來說難以負擔，已拖欠醫院部分費用。她遂向社會請求救助，希望可以渡過難關。

據早前報道，有網民在微博爆料稱，受害的于姓女童被毆致顱內出血，部分嘴唇被剪。多張圖片顯示，孩子身上有多處傷疤，嘴唇潰爛。報道稱，于童的父母離婚後她隨父親生活期間，被于父同居曲姓女友多次毆打。

女童的肚子上遍布疑似被煙頭燙傷的痕迹，額頭、臉頰和鼻子處亦有出血迹象。（網上圖片）

亦有知情者透露，于童此前因被打傷已多次就醫。4月8日，于童去當地的富錦市中心醫院就醫時，醫院的醫護人員就已經報過一次警。但于父不承認孩子是被毆打致傷，辯稱孩子是自己受傷。但當地警方調查取證發現，于父和曲姓女友具有重大嫌疑。警方通報稱，28歲的于父和30歲的曲姓女友去年9月舉行婚禮，但未登記註冊，其後一直同居生活。今年1月，于父將于童從祖父家接來共同生活。

通報指出，曲女先後多次用拳頭毆打、用開水燙、捉住于童頭髮向牆上撞等方式傷害她。今年4月23日，于童將大便屙到紙尿褲上，引起曲女強烈不滿。曲女右手拽于童的衣領，將她的頭用力往廁所門上撞擊，致使于童混身發抖、翻白眼。于父管教于童時，也曾用手、數據線、掃把毆打女兒。

于童的生母張女士先前表示，女兒年初到前夫家暫住，自己因為疫情關係沒去看望，「沒想到就被打成這樣了」。她稱會爭取撫養權，「那些傷害我姑娘的人，要給個交代。」

張女士周一（4日）表示，其4歲女兒仍在深切治療部一直未醒，她請求社會關注，「現在最重要的是我女兒的命，我實在沒有辦法了」。她只在此前孩子兩度轉院跟車時與孩子見過兩面，目前由於當地疫情原因，她連醫院大門都無法進入，只能在外圍打轉，通過電話與主治醫生聯繫了解病情。

她透露，自己在餐廳任服務生，月薪約2千元。目前雖已獲得2萬元捐助，孩子爺爺亦已花費積蓄支付部分醫療費，但目前他們仍拖欠醫院一些款項，後續醫療費用如何籌措仍未可知。

張女士說，她今年26歲，與于某離婚兩年，曾嘗試爭取女兒的撫養權沒有成功，孩子撫養權歸于某後，一直跟隨爺爺奶奶生活。「爺爺奶奶把孩子照顧得很好，孩子跟着他們我一直都比較放心，我年前也曾回去探過女兒，一切都很好。後來我才知道，春節的時候，孩子爸帶着女朋友回來接走了小茜。」她於4月27日接到建三江當地警方消息，才知道女兒被打。

張女士稱，現在只求女兒能夠活命，讓她好好照顧。「之後，孩子的撫養權我一定要爭到底。」

（綜合報道）