陰囊下肢多處受傷　佛山男哭訴被老婆家暴多年：身體殘疾無力反抗

在廣東佛山，今年53歲且身患二級殘疾的駱先生，因為未能滿足妻子為母親慶生的要求，近日遭到對方毒打，被診斷為陰囊皮膚裂傷和多處挫傷。 目前警方已介入調查，駱先生哭訴稱，結婚後他被妻子家暴多年，如今感情和經濟都受不了，「一定要離婚」。

駱先生12月24日被毆打後的相片。（駱先生提供）

因殘疾無力反抗 於陽台呼救報警

綜合內媒報道，最近一次家暴事發在12月24日，駱先生無法按妻子要求給出800元（人民幣．下同）為岳母慶生，後遭到妻子用相框尖角毆打腿部、用拳頭捶打頭部。由於駱先生腿部殘疾無法反抗，最終他到陽台上向鄰居呼救報警。

駱先生提供的醫院診斷記錄顯示，當日下午5時12分，駱某某前往該醫院就診。患者主訴：被人打傷胸部、陰囊、右下肢等多處伴有局部傷口疼痛、流血8小時，後經醫院最終診斷為陰囊皮膚裂傷、多處挫傷。

結婚逾20年多次遭老婆家暴，圖為駱先生頭部被打。（駱先生提供）

施暴者自稱患病暫免拘留

駱先生稱，報警後佛山派出所介入調查，曾對其妻子作出行政拘留5日的處罰決定，惟駱妻自稱患有疾病，因此警方並未執行。

佛山市公安局南海分局《行政處罰決定書》顯示，警方查明違法人龍某（駱妻）於12月24日7時許，與丈夫因家庭問題發生爭執，其間龍某用相框、腳踢打丈夫右腳，並用手提丈夫下體，致對方右腳和下體受傷，經南海區公安司法鑒定中心鑒定駱先生的傷情為輕微傷。根據治安管理處罰對毆打他人的違法人龍某處以行政拘留五日。

針對警方並未執行對駱妻的處罰決定，佛山市公安局南海分局政工科27日下午回應稱，公安機關24日根據駱顯示傷情鑒定結果，依據《治安管理處罰法》對龍駱妻依法處以行政拘留5日。但駱妻因患有不適宜收押疾病，需要隔離治療，公安機關根據相關規定停止執行行政拘留。

駱先生身穿的衣服血漬斑斑。（影片截圖）

曾申請人身保護令 哭訴「一定要離婚」

據駱先生透露，結婚22年期間他曾被妻子多次毆打。二人育有的2名女兒仍在上學，且家裏經濟困難。他在今年6月被妻子毆打致頭部流血後，向佛山市南海區人民法院申請人身保護令。惟法院批出保護令後，駱妻並未理會，繼續向駱先生施暴。

談及再次遭毒打受傷，駱先生在一段受訪片段中展示了自己捱打時所穿的白色上衣，並落下男兒淚哭訴，「這個衣服一身都是血，我看了都不敢看。」駱先生委屈地表示，自己是二級殘疾，不敢反抗妻子，也無法與她對抗。

他還說，自己曾嘗試提出離婚並向法院起訴，礙於無法承擔1千多元的訴訟費才作罷。但經過這次再被打後，駱先生表示在感情和經濟上都受不了，已下定決心起訴妻子並離婚，之後會通過當地村委會於妻子溝通。

（梨視頻／澎湃新聞）