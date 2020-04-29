【傷重昏迷】黑龍江4歲女童遭家人虐打嘴唇被剪　父親及繼母被拘

近日，在黑龍江省建三江墾區一個農場，一名4歲于姓女童多次遭家人毆打事件引發關注。于童被發現時遍體鱗傷，目前仍傷重留院，處於昏迷狀態。 接診的醫護人員隨後報警揭發虐童事件，涉事的于童父親及其同居女友則因涉嫌故意傷害罪被刑拘。

網民在微博爆料稱，黑龍江出現虐童案件。（網上圖片）

綜合內媒報道，有網民在微博爆料稱，于童被毆致顱內出血，部分嘴唇被剪。多張圖片顯示，孩子身上有多處傷疤，嘴唇潰爛。報道稱，于童的父母離婚後她隨父親生活期間，被于父的同居女子曲某某多次毆打。

知情人士李先生28日表示，于童此前因被打傷已多次就醫。4月8日，于童去當地的富錦市中心醫院就醫時，醫院的醫護人員就已經報過一次警。但于父不承認孩子是被毆打致傷，辯稱孩子是自己受傷。

但經當地警方調查取證後發現，曲某某和于父在案件中具有重大嫌疑。警方在29日通報稱，于父28歲，曲某某30歲，二人去年9月舉行婚禮儀式，但未登記註冊，其後一直同居生活。今年1月，于父將于童從爺爺家接來共同生活。

于童的父親與女友於2019年夏天結婚，女方還有一名12歲的親生兒子，一家四口住在一起。（網上圖片）

通報指出，由於于童多動、淘氣，有時大小便不能自理。曲某某為發洩不滿，先後多次用拳頭毆打、用開水燙、捉住于童的頭髮向牆上撞等方式傷害她。今年4月23日，于童將大便屙到紙尿褲上，引起曲某某強烈不滿。曲某某右手拽于童的衣領，將她的頭用力往衛生間的門框及門板上撞擊，致使于童混身發抖、翻白眼。

于父得悉後返回家中，二人將于童送院就醫。法醫初步鑒定，于童由機械性外力作用，致硬膜下血腫伴腦受壓症狀和體征，屬重傷二級；由機械性外力作用致雙側鼻骨骨折，屬輕傷二級；由機械性外力作用致體表擦傷、咬傷致皮膚破損、體表燙傷、面部軟組織創口、左下中切牙冠折屬輕微傷。

警方通報中還提及，共同生活期間，于父管教于童時，也曾用手、數據線、掃把毆打女兒。于、曲二人因涉嫌故意傷害罪，已被當地警方刑事拘留。

于童的生母張女士則表示，女兒年初到前夫家暫住，自己因為疫情的原因沒去看望，「沒想到就被打成這樣了」。她稱會爭取撫養權，「那些傷害我姑娘的人，要給個交代。」

（澎湃新聞）