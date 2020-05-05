網傳新合同條款被指「霸道」　內地作家集體「斷更」抵制閱文集團

經營「起點中文網」等內地知名網絡文學平台，並且由騰訊持有超過60%股份的香港上市公司「閱文集團」，近日被指在推出新合同並且加入大量極其霸道的條款，當中包括列明簽約作家要無條件交出所有版權，並且將作品免費發布時，只能被視為是推廣手段等。 事件引來不少網絡文學作家聲討，決定群起在周二（5日）發起「五五斷更節」，以暫停更新作品作抵制。

據網上流傳的新合同條款，作家須承擔的義務相當多，除了交出所有版權外，閱文集團在使用版權時，作家不會得到收益。換言之，假設作品大受歡迎，被改編成電影、電視劇等，作家亦不一定會有進帳。

網上流傳的新合同條款內容，對作家而言極度苛刻。（微博）

此外，條款亦列明閱文集團有權使用作家所有社交帳號；作家在簽約時就要提供大綱、字數及完成時間，未能完成約定就會視作違約；閱文集團擁有作家完成作品一年內發布其他新作品，以及一年後發布第一部作品的優先權；閱文集團對作家的作品不滿意，可自行找他人續寫等。

時下熱門的網絡文學作家神機、烏賊、番茄、土豆、唐家三少等就此在網上表態反對，呼籲新簽約的作家要留神。

對此，閱文集團事後發聲明解釋，稱包含上述條款的合同早在去年9月就已經推出，「我們收到了很多針對這份舊合同的批評和意見。我們非常重視並已經着手重新審視，將會與作家們進行廣泛的溝通，對於不合理的條款，我們會做出相應的修改，請大家放心」。聲明又強調，網上流傳閱文集團將會推出「全部免費閱讀」的摸式是不可能也不現實的說法。

閱文集團發聲明指會與作家進行廣泛溝通，「對於不合理的條款，我們會做出相應的修改」。（微博）

另一方面，閱文集團被指為應對有大量作家抵制，特別修改作品的最後更新時間，以及將未完成的草稿直接推出，同時又表明參與「斷更」的作家，其作品將一律不會得推薦。閱文集團為此再發聲明指否認。

值得一提是，閱文集團在上月27日有管理層人事變動，現任聯席CEO吳文輝辭職，改由騰訊副總裁程武出任CEO及執行董事。同時，騰訊的平台與內容事業群副總裁侯曉楠，亦將出任閱文集團總裁和執行董事。

網民熱議：

我是讀者，我堅定的站在作者這邊。 作者不再獲利（或僅獲得少量利益），又怎麼會再有好的作品給讀者？最終受害的還是的讀者。 我看小說是因為作者，花錢我也看得高興，為創作花錢更是值得驕傲的事，不是因為網文平台推行的免費不免費，如果沒有好作者好故事，再便宜作為讀者也不會看一眼。 無論如何，希望作者們團結起來維護自身正當利益，作為網文讀者，真心希望這行業能好好發展。 知識產權意識，任重而道遠！ 看那個合同，真真是把作者當搶手，沒有版權可能還會負盈利的搶手，連作者名都保不住，何必寫呢！ 奴隸合同，壓榨作者的最大剩餘價值，騰訊一如既往的沒有讓人失望，為了最大限度賺錢甚麼都做的出來，一點都不意外

（綜合報道）