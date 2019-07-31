書展風光作家背後辛酸　網絡小說如何突圍而出？

2019年書展終於7月23日落幕，書展過去一直肩負文化推廣責任，正如今年以「科幻及推理文學」為年度主題，介紹一眾優秀的科幻以及推理文學作品；同一時間，書展也是一眾新進網絡作家的夢想成名地，相信許多文學愛好者都曾想像以「作家」身份走入會場。

網絡作家不一定收入微薄，大陸、台灣網絡作家收入之高令人咋舌。據2018年網絡作家榜統計，大陸網絡作家「唐家三少」收入過億；而九把刀也已一早買入一幢價值2,000萬港元的豪宅。反之香港鮮有聽聞作家致富，不少甚至處於「貧窮邊緣」。以作品賣過一千本，書本每本售價140元，每本實收8%至12%版稅計算，一部著作收入也只是10,000元左右，要全職以此作為生計實有一定困難。當然隨作家名氣不同、作品種類不同，收入不能直接比較，但本地網絡作家收入遠遠不及兩地，也是不爭事實。原因為何，究其各地網絡小說平台的不同，可略知一二。

Penana也已開放打賞功能，但對香港的其他小說平台而言，「打賞」功能仍屬少有。（Penana截圖）

打賞功能改變作家生活

香港網絡作家大都聚集於連登（LIHKG）、紙言、Penana等平台。當中連登非純粹的小說平台，而是一個網上討論區，小說標題經常夾雜在其他討論條目之間，好處是受眾比一般網絡小說平台廣，可以接觸到的潛在讀者更多。不過，網上討論區的文章免費，影響本地網絡作家生存空間。雖然Penana也已開放打賞功能，但對香港的其他小說平台而言，「打賞」功能仍屬少有。

香港作家要將作品轉化成為收入，主要途徑依然是出版實體書籍，然而因為印刷成本不低、寄放傳統書店出售的抽成比重高，導致香港新手網絡小說作家出版門檻高但收入偏低。再者，書店若推出優惠，作者版稅亦跟着打折，這是大多新晉作家所面對的景況。

若能發展「打賞」制度，或能支持不少作家。比較其他華文地區的網絡小說平台，台灣、大陸的如「起點」、「晉江」等大都具備「打賞」功能。讀者免費閱讀文章的權利不變，也可利用推文方式支持作者讀讓文章推到網站當眼處，讀者則可以選擇用網上貨幣形式支持作者。網站這種做法可以在擴闊讀者群與作者收入之間取得平衡，免費文章令作者可以接觸更多讀者，而打賞令作家得以此謀生。

香港作家要將作品轉化成為收入，主要途徑依然是出版實體書籍，然而因為出版實體書的印刷成本不低、寄放傳統書店出售的抽成比重高，導致香港新手網絡小說作家出版門檻高但收入偏低。（曾凱欣攝）

文學與市場的矛盾

不過，作家若以「打賞」作為主要收入來源，以網絡作為主要目標客戶，便會衍生「市場導向」問題。縱然文學作品講求作者的文學修養和創作功力，但作者要謀求生計，題材多少要和應市場。以「打賞」為生的網絡小說作家，在這方面的壓力或許更大，體現了作品載體改變本質的現象。

由此可見，網絡小說面對一個難解的矛盾，一方面要照顧文學需求，一方面要照顧大眾口味。由於它難以擺脫市場，內容可能走向庸俗、情色。網絡作家為找到網上讀者群的「最大公因數」，盡可能滿足多數讀者，作品也可能因此主題重覆、內容淺白。故此，除了打賞制度，政府和出版界可以仿效傳統文學獎，如文學雙年獎、台灣文學獎、日本芥川獎等將獎項，對出色的網絡作品予以肯定，可避免小說作品因為打賞制度，而導致作品「重流量、棄品質」的情況出現。