【長征系列】「火箭群俠傳」漫畫惹負評　網民：人物醜陋涉抄襲

長征五號B運載火箭周二（5日）首飛成功。中國航天科技集團官方微博今天（7日）發布一系列「火箭群俠傳」漫畫，以擬人手法描繪了從1970年第一枚運載火箭「長征一號」成功發射至今的12個「長征」系列火箭。 不過，這套作品在網上引發負評如潮，網民發現這批漫畫人物的身體比例不正常，有違人體結構，也有人批評畫工粗糙、缺乏審美觀念。 更甚者，有部分人物的裝扮及姿勢被指抄襲。網民指出，疑似是臨摹過程中沒有把握好繪圖的透視（perspective）規則，才造成人物樣貌醜陋。

中國航天科技集團上午在微博發表這套漫畫，並附上文字解說：「長征火箭十二俠集結完畢！你最pick哪一個~​」截至下午6時，已吸引破3千則留言，但翻看留言內容，卻清一色是對畫風的批評。

▼ 按圖了解「火箭群俠傳」12名大俠

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有網民表示，漫畫中的人物都是五顏六色的頭髮，唯獨沒有黑色頭髮的，質疑為何中國火箭卻長着一副洋人面孔。也有網民問，為何漫畫中的角色全部都是男性，沒有女性的身影，性別比例嚴重失調。

更多網民則將焦點放在這些漫畫人物的美工上，獲得讚好數排行前三的留言寫道：「美工是不是該進修一下了？」、「美工是不是太低齡了😂卡通感過剩，科幻感不足」、「美工是沖（充）話費送的嗎？」。

仔細觀察這些漫畫，不難發現其中不少人物的肢體比例有明顯問題，例如有的頭部比手還要小，也有的兩條手臂大小和長短不一，且繪畫的線條和色彩都很不均衡。有網民發現，部分人物形象與雷神等美國科幻電影人物相似，亦有人找到小時候吃即食麵贈送的「水滸」、「封神」收藏卡，驚見人物姿勢高度雷同，指出這套漫畫已涉嫌抄襲，但臨摹過程中沒有把握好繪圖的透視（perspective）規則，才造成人物樣貌醜陋。

此外，亦有部分網民毛遂自薦，畫出自己對於長征系列火箭的擬人化詮釋，希望官方可以「學習一下」。

不少網民對這套作品留下負評：

「學過板繪一眼就能看出來這作者要麼天賦太低，要麼學畫不到一兩個月。」 「我都不說沒有女人的老問題了，裏面哪怕有一個中國男俠都好」 「雖然我畫的一般，但是我畫的都比這個好……」 「你們被騙了多少錢？」 「發出來的時候，有沒有感覺到一絲絲羞恥？」

此外，有網民亦找到疑似創作這套漫畫的設計公司「她說藝術設計」，驚覺這樣低品質的作品竟由專業設計公司操刀，於是轉到該公司微博帳號下「討說法」：

「醜就算了，還抄圖，國家的生意都敢抄襲我真的緩緩起立為你鼓掌」 「你們是用甚麼關係接的單？」 「難看，玷污火箭。」 「太土了」

（綜合報道）