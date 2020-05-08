【虎門大橋】廣東地震局：位移最大44.61cm　主體結構無明顯影響

虎門大橋在周二（5日）起出現異常振動，為安全起見大橋即時來回全線封閉，振動一直持續至今仍不時有「餘震」。

廣東省交通集團事後引述專家組的初步判斷，指振動主因是是沿橋跨邊護欄連續設置的水馬，改變鋼箱樑的氣動外形，在特定風環境條件下，產生橋樑「渦振」現象。

廣東地震局在周五（8日）表示，經利用強震動監測系統分析，虎門大橋在今次的振動事件中，主體結構未有受到明顯影響。