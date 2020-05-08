【虎門大橋】廣東地震局：位移最大44.61cm　主體結構無明顯影響

撰文：葉琪
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虎門大橋在周二（5日）起出現異常振動，為安全起見大橋即時來回全線封閉，振動一直持續至今仍不時有「餘震」。
廣東省交通集團事後引述專家組的初步判斷，指振動主因是是沿橋跨邊護欄連續設置的水馬，改變鋼箱樑的氣動外形，在特定風環境條件下，產生橋樑「渦振」現象。
廣東地震局在周五（8日）表示，經利用強震動監測系統分析，虎門大橋在今次的振動事件中，主體結構未有受到明顯影響。
廣東地震局的觀測數據顯示，大橋振動時的豎向加速度及位移監測數據有明顯變化，達日常振幅約2倍至6倍，上下位移最大達44.61厘米。（影片截圖）
廣東省地震局指，虎門大橋出現異常振動後，局方迅速安排行業相關單位整理強震動監測系統的觀測數據，從加速度、位移和結構頻譜三個方面，展開大橋地震安全與健康狀況分析評估。觀測數據顯示，虎門大橋從周二下午1時開始，大橋鋼箱樑的豎向加速度及位移監測數據出現明顯變化，達日常振幅約2倍至6倍，上下位移最大達44.61厘米，至晚上7時後振動明顯減小。
從加速度功率譜的變化情況來看，大橋鋼箱樑結構主要自振頻率，在事件前後未發生明顯改變，過程中振動能量主要集中於0.362赫茲（Hz）。初步分析結果表明，大橋鋼箱樑主體結構，在此次振動事件中未受到明顯影響。
強震動監測系統在虎門大橋上共有17測點36個通道。（廣東地震局）
廣東省地震局表示，虎門大橋強震動監測系統是局方下屬單位受廣東虎門大橋有限公司的委托於2010年建成，共有17測點36個通道，測站分別位於橋墩基礎、橋塔、主梁等橋梁關鍵部位。強震動監測系統主要服務於重大工程的抗震研究、震（振）後快速評估和日常維護加固，現時已在港珠澳大橋、虎門大橋、新豐江水庫大壩、深圳地王大廈等14項重大工程上示範應用。
▼ 虎門大橋周二（5日）起發生振動
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（廣東地震局）