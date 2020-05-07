【虎門大橋】廣東書記及省長到大橋視察　要求檢查全省路橋安全

廣東虎門大橋發生異常振動事件引發社會關注。經專家組判斷，大橋振動是「渦振」現象，該路段目前仍然實行交通管制，禁止社會車輛通行。 廣東省委書記李希、省長馬興瑞周三（6日）下午到東莞市莞佛高速虎門大橋段視察，其後召開座談會聽取專家匯報。李希在會上提出，要對全省道路、橋樑等交通基礎設施開展安全檢查，及時消除各類風險隱患。

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據內媒報道，李希、馬興瑞當日在虎門大橋主體橋面查看路面情況，了解處置工作進展，並在大橋管理中心通過視像方式查看橋體檢查觀測、陸上交通疏導和水上交通管控等情況。

在座談會上，橋樑專家匯報了大橋振動原因調查、安全評估情況以及應急處置工作。李希要求，要準確評估大橋安全狀況，穩慎作出恢復通車安排，確保大橋始終在安全狀態下運營。他還提出，要優化大橋維修方案，強化交通管制、航道管理和疏導指引，防止發生次生災害。

廣東省交通集團周三凌晨稱，根據專家組初步判斷，虎門大橋懸索橋本次振動主要原因在於，沿橋跨邊護欄連續設置水馬改變了鋼箱梁的氣動外形，在特定風環境條件下，產生的橋樑渦振現象。

虎門大橋的橋名是由江澤民題寫。（資料圖片/視覺中國）

專家：渦振現象再次發生可能性較低

渦振的現象在周三下午逐步恢復正常。《央視新聞》引述交通運輸部專家工作組專家陳艾榮的意見稱，虎門大橋再次發生明顯渦振可能性較低，「但不是百分之百就沒有，也許還有，但是它不會引起安全問題。」虎門大橋副總工程師張鑫敏則表示，目前正在對大橋進行全面的檢測，至於何時通車，目前尚不能確定。

虎門大橋連接廣州市南沙區與東莞市虎門鎮，由於大橋承載多個地級市的陸路運輸，廣州、深圳、珠海、惠州、中山、佛山等市的運輸貨車，以及要前往各地的私家車、客車等都從這裏經過，根據統計，節假日塞車時間達8小時之久，大型節日則有機會塞超過1日。2019年雖開通南沙大橋，但仍未有效紓解虎門大橋的塞車問題。

↓↓↓大橋在周二時的振動，振幅相當明顯，點擊睇片：

（綜合報道）