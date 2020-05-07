【虎門大橋異常振動】橋底水域恢復通航　橋面仍封閉禁車輛通行

廣東虎門大橋日前發生異常振動，全橋雙向封閉交通。直到今日（7日）中午，虎門大橋仍處於封閉狀態，橋上仍有明顯可見的晃動。 但據《央視新聞》報道，廣東海事局經報請上級部門核准，今日下午4時30分開始，虎門大橋通航水域恢復通航。

虎門大橋通航水域在5月7日下午4時恢復通航。（微博@交通發布）

報道稱，廣東海事局成立了虎門大橋水域水上交通組織領導小組，與交通、港航、漁政等部門溝通聯繫，制定了《虎門大橋水域解封現場交通組織實施方案》，安排廣州海事局和東莞海事局10艘海巡船在虎門大橋上下游加強現場水上交通組織，安排2艘拖輪在虎門大橋上下游應急值守，在虎門大橋上下游預留4個應急錨地，強化應急保障。

在確保通航安全前提下，根據船舶通航密度，合理控制航行船舶之間距離，分批次安排船舶有序進出，嚴防發生次生事故。優先安排重要民生物資的電煤、電油、LNG等運輸船舶通行，盡量減少對港口生產經營影響。

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據介紹，自5月5日19時實施封航以來，廣東海事局共出動海巡船艇71艘次，海事執法人員210人次。交通組織船舶1574艘次，大型船舶錨泊37艘次，播發航行警告信息2830條。封航期間，虎門大橋上游（至黃埔大橋）有船舶812艘，下游（南沙）有425艘，目前航道正常，船舶秩序良好，未出現水上交通事故。

海事部門提醒，虎門大橋通航水域恢復通航後，過往船舶要注意加強瞭望，守聽高頻，聽從現場海事部門的交通指揮，確保航行安全。

▼廣東書記及省長到大橋視察▼

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虎門大橋橋面仍處於「封橋」狀態，目前沒有通車。內媒報道，懸索橋段今日仍可以看到肉眼可見的上下晃動。在5月5日下午到6日中午，約20個小時內，虎門大橋多次發生抖動。

廣東省委書記李希6日到虎門大橋視察後強調，要準確評估大橋安全狀況，穩慎作出恢復通車安排，確保大橋始終在安全狀態下運營。

（綜合報道）