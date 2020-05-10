新冠肺炎｜陝西城固縣長直播帶貨涉強制消費惹議　官方公開致歉

受新冠肺炎疫情影響，內地不少地方官員近日紛紛選擇網絡直播帶貨的方式推銷當地農產品。 其中，陝西省漢中市城固縣在開展「縣長直播帶貨」活動中，因一份「要求全縣幹部最低消費50元」的相關文件而受到輿論關注。對此，城固縣脫貧攻堅領導小組（指揮部）辦公室於5月9日（上周六）予以回應，承認了相關文件的錯誤，並公開致歉。

城固縣近日舉辦「縣長直播帶貨」促銷活動，要求全縣幹部最低消費50元人民幣。（影片截圖）

城固縣脫貧攻堅領導小組（指揮部）辦公室9日稱，為擴大城固縣農產品銷售渠道，增加貧困群眾收入，縣脫貧辦、經貿局於9日在原公鎮貧困村——垣山社區舉辦了「縣長直播帶貨」促銷活動。

辦公室又稱，縣脫貧辦下發了《關於舉辦「縣長直播帶貨」助力脫貧攻堅的通知》，引導和倡議全縣廣大幫扶幹部積極參與消費扶貧活動，通過線上線下購買貧困群眾農產品，幫助貧困群眾增收。《通知》中「要求全縣幫扶幹部通過線上下單或線下認購的方式，購買直播帶貨農產品每人不少於50元」的要求是錯誤的，在此向全縣幫扶幹部和網友表示歉意。

辦公室又稱，堅決杜絕在消費扶貧中給幹部職工下任務、搞攤派的錯誤行為。倡導和鼓勵全縣幹部職工在有需求的前提下，自主自願、積極參與消費扶貧，助力脫貧攻堅。

關於此次城固縣涉嫌強制消費一事，內媒《紅星新聞》評論文章認為在官員直播帶貨已經頗為流行的當下，對這類「攤派式」做法應該引起警惕。

文章指出，「直播帶貨靠的是流量與質量，而不是『文件』，這本是常識。而被帶產品的銷售額情況，得靠線上線下齊發力，而不是用文件『揠苗助長』。畢竟，直播帶貨是一種新興的市場銷售行為，也應遵循市場規則和玩法。」

（綜合報道）