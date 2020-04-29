新冠肺炎｜鍾南山直播推銷刺梨飲品：維他命C對重症治療取得成效

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間指導疫情防控工作的國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山，周二（28日）參加一場網絡直播，向觀眾推銷一款由貴州生果「刺梨」研製的飲品。 鍾南山介紹，該飲品富含維他命C，有兩間醫院使用大劑量的維他命C治療新冠肺炎重症病人，部分取得比較好的成效，已準備把相關研究成果發表出來。

鍾南山直播推銷刺梨飲品。（網上圖片）

據內媒《澎湃新聞》報道，這是一場為貴州刺梨「帶貨」的直播，鍾南山的參與吸引大量網民，1小時的直播累計超過258萬人次觀看，超過835萬人次讚好。在與網民交流的近8分鐘中，他除了分享對全球疫情的看法，還力薦貴州刺梨。他說，在廣東和貴州的共同努力下，通過加工把刺梨變「寶」，儘管它原來的味道不太好，但經過加工後，含有非常高濃度的維他命C，對很多疾病有預防、治療作用。

據介紹，刺梨是貴州特有的水果，每100克刺梨的維他命C含量高達2300多毫克，有維他命C之王的美譽。遺憾的是，刺梨的口感並不好，這影響了它的受歡迎程度。幸運的是，自2018年開始，深加工刺梨成為廣東幫扶貴州脫貧的一種新探索。

鍾南山同日下午出席廣藥集團「2020年刺梨產業發展論壇」時，亦談及刺梨的藥用價值，表示刺梨的維他命C含量高，但口感不好，通過加工變為「寶」，這是一個很好的脫貧思路。從醫學上講，維他命C非常重要，他年輕當運動員時，每天都要補充維他命C，因為消耗很多。

鍾南山出席廣藥集團「2020年刺梨產業發展論壇」。（網上圖片）

鍾南山透露，現在美國也有人嘗試用高劑量的維他命C治療腫瘤，這都是在研究階段，還沒有得到很好的結論，但是看起來有很好的苗頭。在此次抗疫中，有兩間醫院嘗試用大劑量的維他命C治療重症病人，部分取得比較好的成效，已準備把相關研究成果發表出來。他表示，刺梨是一個很有研發潛力的產品，有望開闢出更多的前景和用途，今後不單是保健品，在疾病預防、治療都有望發揮作用。

據了解，鍾南山還將領銜與貴州省呼吸疾病研究所、廣藥集團共同成立「刺梨防治呼吸疾病產學研聯合攻關組」，深入研究和挖掘刺梨的功效。

（綜合報道）