深圳推動「深圳藍」計劃：維護空氣品質　全面禁止露天燒烤

深圳將全面告別露天燒烤攤。據《南方日報》、《南方都市報》報道，為推動環境空氣品質「好中更優」，深圳市大氣污染防治指揮部4月印發《2020年「深圳藍」可持續行動計劃》，明確提出「將露天燒烤納入環境監管網格化管理，依法查處露天燒烤行為，全面禁止露天燒烤。」

據悉，今年深圳將深入開展「深圳藍」可持續行動，通過實施柴油車（機）污染攻堅工程等10大工程，共計80個項目，力爭PM2.5（細懸浮微粒）年平均值穩定在每立方米25微克，空氣質素指數（AQI）不低於96%，各區（新區）臭氧評價濃度控制目標均為每立方米125微克。

2019年深圳環境品質總體良好。（資料圖片／余俊亮攝）

2019年，深圳全市環境品質總體保持良好水平。深圳全市環境空氣品質指數達到大陸一級（優）和二級（良）共332日，佔全年監測有效日數的91.0%，比上年下降4.9個百分點；空氣中首要污染物為臭氧。全年灰霾9日，比上年減少11日。

《行動計劃》明確指出，露天燒烤納入環境監管網格化管理。深圳有關部門將依法查處露天燒烤行為，全面禁止露天燒烤。也就是說，曾經在深圳階段性實施的禁止露天燒烤將常態化。

2017年，深圳曾全面禁止露天燒烤3個月。當時，廣東省環保廳發布的《2017年珠三角地區秋季臭氧污染防治專項行動實施方案（徵求意見稿）》提出，當年9月1日起，開展為期3個月的臭氧污染防治專項行動，擬以廣州、深圳、佛山和東莞為示範區，珠海、肇慶、江門、惠州和中山為協同控制區，遏制該年秋季臭氧污染；示範區城市應對建成區內的露天焚燒、露天燒烤進行拉網式排查，取締所有露天焚燒和露天燒烤行為。

燒烤食物會產生多種致癌物質，亦會污染空氣。（資料圖片）

多地曾整治露天燒烤

禁止露天燒烤是內地許多省份遇到重污染天氣時的應急措施之一。有多地曾提出過常態化或在非指定區域禁止露天燒烤的方案。2017年，陝西推出「鐵腕」治霾行動方案，對露天燒烤劃定經營區域，劃定區域外的燒烤攤點將被取締；2018年，山西太原重拳整治露天燒烤，嚴禁任何機構和個人在建成區範圍內從事露天燒烤經營。

海南省則在2016年執行全省所有市縣建成區全面禁止露天燒烤後，2019年又出台方案，全面整治露天燒烤、露天焚燒垃圾等違規行為，提出「科學合理劃定城鎮建成區允許區域，用於露天燒烤經營和市民非營利性露天休閒燒烤，允許區以外嚴禁露天燒烤。」

（綜合報道）