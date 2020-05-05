深圳率先推動個人破產制度　首次提請市人大常委會審議

據內媒報道，深圳市在內地率先推動建立個人破產制度，4月29日，《深圳經濟特區個人破產條例（草案）》（簡稱「個人破產條例」）首次提請深圳市人大常委會審議，並將在近期公開徵求社會意見，開啟「破冰」之舉。

《南方網》報道指出，「個人破產制度」指自然人不能清償到期債務時，通過法定程序宣告該自然人破產，將其剩餘資產公平分配給債權人，對未得到清償的債權，免除該自然人繼續清償責任的一種法律制度，而世界上一些市場經濟發展較成熟的國家和地區，如英國、美國、日本、香港和台灣，都制定了個人破產方面的法律法規。

今年3月，深圳舉行記者會，談到將爭取開展個人破產制度試點，推動盡快開展個人破產條例地方立法。（深圳發布）

深圳市人大常委會監察和司法工委主任任彤表示，此次立法將樹立基本價值導向，即只有誠實守信的債務人，在不幸陷入債務危機時，才能獲得個人破產制度的保護，助其從債務危機中解脫，重新參與社會經濟活動。對惡意逃債或者實施破產欺詐的債務人，則要通過法律手段加以預防和懲治。

任彤說，現實中還存在債權人之間得不到公平清償而引發的矛盾，這是此次立法難點之一，希望能全面規範個人破產程序，通過科學合理的制度設計，依法清理債權債務關係，並注重公平保障債權人、債務人和其他利害關係人的合法權益。

早前報道，深圳市於3月11日舉行記者會，對外解讀《深圳市2020年優化營商環境改革重點任務清單》（下稱「清單」）。根據清單，深圳將設立破產管理人協會，推進破產重組立法；同時爭取國家授權，開展個人破產制度試點，推動盡快開展個人破產條例地方立法。

（綜合報道）