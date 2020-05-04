傳富士康深圳廠員工放假4個月　鴻海否認：無大規模裁員休假

內地網絡日前傳出，台灣鴻海集團旗下的富士康，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響訂單銳減，而要求深圳廠區部分員工放假4個月。對此，鴻海今天（4日）回應稱，中國大陸各廠區運作如常，沒有大規模裁員及休假。

微博等網絡平台近日傳出，深圳富士康廠區要求部分員工由5月1日開始，強制放假4個月，到9月1日才上班。內媒指出，主要是疫情導致歐美經濟停擺，蘋果（Apple）直營店關閉，iPhone銷量銳減，富士康訂單亦隨之減少。網絡消息又指，富士康自4月起開始勸退部分員工，鄭州富士康廠區4月中旬已停止招聘，員工加班時數減少，收入銳減。

內媒指出，疫情導致歐美經濟停擺，蘋果（Apple）直營店關閉，iPhone銷量銳減，富士康訂單亦隨之減少。（資料圖片）

對於上述傳言，鴻海集團表示，目前中國大陸各廠區運作一切正常，並無所謂大規模裁員及休假狀況。

市場人士表示，雖然有很多網絡傳聞，但並沒有聽到鴻海在中國大陸有正式發布無薪假的政策，僅部分機構在五一勞動節有排定連8天休假的規劃。

展望第2季營運，鴻海先前表示，今年集團第1季業績表現可能如同往年的第2季，第2季表現可能像是往年的第1季。第2季預期有第1季訂單遞延的作用。集團目標今年上半年業績較往年同期持平，展望今年營運，鴻海預估今年成長幅度可能會相較於原先預期微幅下修。法人預估，鴻海集團今年全年業績力求較去年微幅成長。

（中央社）