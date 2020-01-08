中傳原副校長蔡翔被「雙開」：違紀及與他人長期保持不正當性關係

中國傳媒大學原黨委常委、副校長蔡翔前年被舉報性侵女學生，去年接受中紀委紀律審查和監察調查。案件在1月8日得到新的進展，中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、北京市紀委監委發布消息稱，給予蔡翔開除黨籍、開除公職（俗稱「雙開」）處分。

蔡翔因違紀被開除黨籍和公職。（網上圖片）

通報稱，經查，蔡翔違反政治紀律，對抗組織審查，與相關人員串供，訂立攻守同盟，阻止相關人員提供證據，教唆他人干擾核查工作；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，組織公款出國旅遊，用公款購買購物卡、高檔煙酒，私車公養，收受大額慰問金，設立、使用「小金庫」，違規校內取酬，用公款承擔應由個人支付的費用，收受可能影響公正執行公務的禮品，用公款送禮，違規發放各類津補貼。

此外，通報還指蔡翔違反組織紀律，在領導幹部個人有關事項報告工作中，不如實報告個人收入和家庭房產，在上級組織開展的高校領導幹部違規取酬自查自糾工作中，未如實報告個人收入；違反群眾紀律，對待群眾態度惡劣、簡單粗暴，造成不良影響；違反工作紀律，違規轉讓國有資產；違反生活紀律，與他人長期保持不正當性關係。

通報稱，蔡翔身為高校黨員領導幹部，理想信念喪失，背棄初心使命，紀法意識淡漠，個人私欲膨脹，「六項紀律」和中央八項規定精神項項違反，構成職務違法並涉嫌貪污犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組研究並經教育部黨組決定，依据相關規定，給予蔡翔開除黨籍、開除公職處分，收繳其違紀所得；經北京市紀委常委會會議暨市監委委員會議研究決定，將其涉嫌貪污犯罪問題及所涉款物移送檢察機關依法處理。

蔡翔曾捲入性侵女學生醜聞。（資料圖片/視覺中國）

公開資料顯示，蔡翔1964年7月出生， 1995年9月加入中國民主促進會，2005年6月加入中國共產黨，並在2014年成為中國傳媒大學黨委常委、副校長。

2018年1月，蔡翔被免去中國傳媒大學副校長職務。同時，其也被免去中國傳媒大學黨委會常委、委員職務。針對蔡翔被免職的原因，官方並未詳細披露。

同年7月，網絡曾瘋傳蔡翔涉嫌性侵女學生。2018年7月27日深夜，有網友發長文舉報中國傳媒大學前副校長蔡翔性侵自己一事，表示「事情已經過去10年，一定要說出來」。該女生自稱是中國傳媒大學2012屆畢業生，2008年冬天被蔡翔性侵。文中交代，是該女生的父親托熟人認識了蔡翔，而且與他是老鄉，希望蔡翔能在學校照顧自己的女兒。文中透露蔡翔有意認該女生為女兒，也就是所謂的乾爹和乾女兒的關係。但針對上述消息，官方並未予以證實。

（綜合報道）