引誘7旬翁入院療養後發病危通知書　陝西婦產醫院疑騙保被查

近日在陝西安康，78歲的李姓老翁身體良好，卻在當地一間婦產醫院多次「勸說」下同意入院療養。而在李翁入院後次日，院方更向家屬發出「病危通知書」。 由於與李翁同村的另外7名老人也被這間婦產醫院醫生接走，事件十分可疑，家屬懷疑醫院騙取保險金，於是報警求助。目前當地警方、政府已介入調查，涉事醫院也被停業整頓。

安康市家圓婦產醫院被指是「莆田係醫院」。（網上圖片）

綜合內媒報道，事發在上周五（8日），李翁的兒子表示，安康市家圓婦產醫院的醫生帶著村裏幾位老人勸說李翁到醫院療養，並以費用全部報銷和免費提供膳食引誘。幾經「勸說」後李翁同意住院，惟醫院卻不曾留下負責人的聯絡方式，也沒有告知家屬陪護事宜。

李先生得悉父親住院時身在外地，未能在場了解情況，後經反復打聽才知道院方將村內8位老人都「接走」看病。他其後委託朋友到醫院看望父親，卻被告知已院方對父親發了「病危通知書」，正等待家屬前來簽字。

醫院下達的病危通知書。（網上圖片）

李先生表示，父親在家時情況良好，不理解為何入院後會即變「病危」。他還得知，父親剛住院時因無人陪伴照顧，要親自出門買日用品，惟身體一向硬朗的父親走了短短數百米後竟然走不動，最後同病房的人從醫院借來輪椅才將他送回醫院。李先生還說，他的父親住進院後食慾不振，懷疑與醫院用藥有關。

此外，李先生還得到朋友反饋，安康市家圓婦產醫院就是「莆田系」（內地民營醫藥體系）。他引述業內人士分析稱，莆田系醫院一般盯上五保戶、殘疾人、留守老人、智障老人，與村中線人或個別村幹部裏應外合，利用老人愛佔便宜的心理，威逼利誘，以增加病人套取國家合療醫保。有的莆田系醫院，故意用藥將沒病的老人「弄病」，或聲稱老人病危，讓兒女趕快來繳納巨額醫藥費，有詐騙之嫌。

在婦產醫院輸液的李翁。（網上圖片）

在各種疑團之下，李先生與幾位同時間被接去住院的老人家屬在周日（10日）報警處理，警方已介入調查。此外，陝西安康市漢濱區政府表示，已成立由一名副區長任組長，區衛健、公安、醫保、市場監管等單位為成員的工作領導小組，全面啟動對該事件的調查。

報道還稱，漢濱區政府認為醫院內部存在管理混亂問題，已要求其停業整頓。當地醫保部門也暫停了其醫保協議，正調查其是否存在騙保問題。

（綜合報道）