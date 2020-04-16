新冠肺炎｜援鄂護士月薪1700元　求助甘肅衛健委納入編制惹熱議

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在湖北爆發期間，內地多個省市派出醫療隊援鄂。為表彰援鄂醫療隊的貢獻，全國已有多地宣布將援鄂醫護的臨聘或編外人員納入編制。 近日有自稱「援鄂醫療隊護士」的網民在甘肅省衛健委官網留言，自己工資只有1700元，希望官方也能解決其編制問題。不過甘肅省衛健委卻回覆說「建議向蘭州市衛健委反映」。 事件在微博引起熱議，有人認為甘肅衛健委「踢皮球」（「射波」），也有人認為護士不能攜功要挾。

自稱「援鄂醫療隊護士」的網民在甘肅省衛健委官網留言，希望領導能幫她解決編制問題。（網上圖片）

甘肅省衛健委官網顯示，上述網民在4月9日在「領導信箱」欄目諮詢「援鄂臨聘護士能不能解決一下編制問題」。該網民稱：「我是援鄂醫療隊的一名護士，在前線我拋下爹媽及孩子，來為國家出自己的一份力，忘記了自己的生死。平安回來，咱們省的各市級都解決了工作編制問題，我也懇切的希望咱們蘭州市，也能看在我能犧牲自我為大家的份上，幫我們解決編制問題，對我來說很重要，我現在的工資是1700元，對於一個家庭來說我在艱難的支撐著，望領導重視，不要讓我們寒心，國家有難有我們，我們有難無人幫。」

對此， 甘肅省衛健委回覆稱：「網友您好：留言收到。首先向您致敬！感謝您參加援鄂醫療隊，為國家和武漢人民奉獻！醫院編制是各級政府相關職能部門主管，建議您向蘭州市衛健委反映您的情況。謝謝！」

4月9日當天，甘肅省衛健委官網「領導信箱」欄目還有多條網民留言反饋同一問題，留言內容基本相似，提到的工資略有不同，分別為1200元、1300元等。

3月21日，甘肅支援湖北醫療隊隊員乘坐大巴抵達蘭州市區。（新華社）

網民對此有不同意見：

「經過疫情，政府部門的小皮球又開踢了！」 「甘肅省衛健委連個轉發問詢的權利都沒有？」 「去援助值得表揚跟獎勵，但因為去援助了就要編制，這也不合理吧。」 「不能攜功要挾。」 「一個地方有一個地方的考慮，這東西真無法強求。編制涉及考公平，真強求不來。」 「去支援一線的所有人都是值得敬佩的，可以多給點獎勵。」

（綜合報道）