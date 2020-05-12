連續三年用劣質護膚品　江蘇女患「激素臉」　紅腫發燙險毀容

江蘇省宿遷市的張女士在過去三年裡一直使用某一款護膚品，可結果不僅沒有讓她的皮膚變好，還險些毀了容。據醫生診斷，張女士患上了「激素依賴性皮炎」，所以臉部出現紅腫、疼痛等症狀，需要立即停用這款護膚品，並接受治療。

內媒報道指，張女士表示，最近她的面部出現了諸多不適，「臉上莫名其妙會紅腫、發燙，在家塗抹了一些藥膏和藥物以後沒有效果，臉也腫得面目全非」。

經泗陽縣中醫院皮膚科主治中醫師鄭秀紅診斷，張女士患上「激素依賴性皮炎」，俗稱為激素臉。據了解，在過去的三年裡，張女士一直使用一款護膚品，剛用的時候皮膚狀態很好，水嫩白皙。可是，一旦停用，張女士的臉就像被毀了容。

鄭秀紅表示，經過一段時間的治療，張女士的臉恢復了正常，「通過藥物治療，內服中藥清熱解毒，外用醫用膠原貼減輕色素沉著，補充皮膚膠原，促進皮膚恢復」。鄭秀紅指，張女士之所以出現這樣的情況，都是劣質護膚品在作祟，一些護膚品裡激素含量和重金屬含量都超標。

鄭秀紅又表示，長期使用沒有品質認證的護膚品，可能會導致皮膚表面的角質層變薄，使毛細吸管擴張，有些人的面部就會出現紅斑。如果這時候再吃了辛辣的東西，或是被太陽暴曬，就會使得面部發紅、腫脹。

（《現代快報》）