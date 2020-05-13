【新冠肺炎】航班削減致鮮竹供應不穩　旅加大熊貓提早2年半返華

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，旅居海外的大熊貓也受到影響。因疫情爆發後難以運送足夠鮮竹，加拿大卡爾加里動物園（Calgary Zoo）近日決定，將兩隻大熊貓「二順」和「大毛」送回中國，比兩國協議的時間提前了2年半。

2018年，動物園遊客與「大毛」自拍合影。 （中新社）

據悉，按照中加兩國的協議，這兩隻大熊貓應該是2023年送還中國。惟新冠肺炎疫情爆發後，動物園無法通過商業航班每周2次運來足夠多的新鮮竹子，加上大熊貓只吃新鮮的竹子，稍微老一些或者在運送過程中有些老，牠們就不吃了，所以決定提前2年半將「二順」和「大毛」送回中國。

動物園總裁郎蒂爾（Clément Lanthier）指，對於大熊貓而言，最安全的地方是竹子豐富且易於獲取的地方，所以園方不得不作出「非常困難的決定」。目前園方正在向加中兩國政府申請，加快辦理審批手續，盡早送還大熊貓。

大熊貓加悅悅（上）與加盼盼在對望。（中新社）

雄性大熊貓「二順」和雌性大熊貓「大毛」於2013年來到加拿大的，在多倫多動物園產下兩隻熊貓BB「加盼盼」和「加悅悅」後，於2018年移居到卡爾加里動物園。據加媒報道，「加盼盼」和「加悅悅」已於今年一月份回到中國。

（綜合報道）