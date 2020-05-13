貪污300萬只為買模型玩具　河南學校會計：像吸毒一樣不能自拔

河南省工藝美術學校會計謝屾負責全校教職工工資發放工作，但卻利用財務漏洞篡改數據，貪污代扣個人所得稅、公積金、養老金等款項，總金額近300萬元（人民幣．下同）。 謝屾因嚴重違紀違法，在今年1月6日被開除黨籍和公職，其後再於1月13日因涉嫌貪污犯罪被移送司法機關。值得一提是，謝屾將貪污得來的大部分款項，都用於購買模型玩具和遊戲「課金」，例如高達、變形金剛等，買過最貴的一款模型玩具更價值高達3.5萬元。

謝屾利用財務漏洞篡改數據，貪污代扣個人所得稅、公積金、養老金等款項，總金額近300萬元。（影片截圖）

據內地傳媒報道，謝屾在2014年4月某天，將領導審批過的工資表內數據導入銀行代發數據模板時，發現後者的實發工資合計數較審批過的工資表實發工資總數少。由於實發工資總數應該等於應發工資總數減去「五險一金」的合計數，數據不一致則表示出錯，但謝屾作為財務人員，卻未有發現問題後予以修正，反而以此作為漏洞。

經重新計算，謝屾發現學校工資發放表內在職人員扣繳個人所得稅一欄出錯，少合算數千元。謝屾決定將錯就錯，將多出的幾千元在銀行代發數據模板表內，直接加到自己的實發工資上。結果自從2014年4月開始，謝屾多次進行篡改在職教職工應上繳的個人所得稅數額，累計貪污超過127萬元。

其後謝屾將目標轉向學校新進教職工的公積金，以及離退休人員的工資和補貼。經審計，自2014年至2019年，謝屾共篡改200多人次的工資數據，累計貪污代扣的個人所得稅、公積金、養老金等款項近300萬元。

謝屾家中有大量模型玩具。（影片截圖）

最貴模型玩具價值高達3.5萬元

謝屾在2019年12月9日被河南省紀委監委駐省教育廳紀檢監察組約談，經確認涉嫌嚴重違紀違法後，當晚就指定河南鄭州金水區監委依法對其立案調查並采取留置措施。「感覺自己像吸毒一樣，深陷其中，不能自拔。」

謝屾事後坦言，之所以如此貪婪主要是因為玩物喪志。據審查調查人員介紹，謝屾將貪污的大部分款項，都用於購買模型玩具和在遊戲中「課金」，買過最貴的一個模型玩具更價值高達3.5萬元。

（中紀委國家監委）