【吉林封城】感染源頭至今不明　吉林武漢廣州三地現同類病例

內地的新型冠狀病毒肺炎情反覆，其中吉林省吉林舒蘭市出現感染源不明病例後，引發聚集性疫情，群組至今已有超過20宗確診病例，以致舒蘭市及吉林市都先後要「封城」。 據內地傳媒報道，連同吉林省在內，全國現時共有三地出現感染源不明的確診病例，另外兩地分別是湖北省武漢市東西湖區，以及廣東省廣州市增城區。

舒蘭市已要求所有小區，進出居民須登記體溫等資料。（新華社）

舒蘭群組最初的確診病例是舒蘭市公安局的一名洗衣女工，據吉林衛健委的官方通報，患者沒有省外居住史、活動史，同時沒有發現有境外、重點省份返回吉林人員接觸史。對於感染源頭，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友曾經指出，雖然沒有更加明顯的跡象顯示源頭所在，但患者並不一定就是真正的源頭，不能排除是與從俄羅斯輸入的境外病例有關。報道指，黑龍江衛健委公布的確診病例中，有相當一部分患者的常住地就是在舒蘭市，當局現已將舒蘭群組，與從俄羅斯輸入的境外病例，兩者的病毒進行基因序列分析，以查看其同源性。

在湖北省武漢市方面，東西湖區長青街三民小區在5月10日新增一宗確診病例，其後同一小區在翌日再增加5宗病例。由於該小區此前曾有多達20宗確診病例，武漢衛健委在通報中引述專家對各種因素排查分析，認應主要來源於既往社區感染。目前國務院聯防聯控機制聯絡組已派小組前往三民小區及周邊市場，迅速安排展開流行病學調查，希望盡快找到傳染源。

吉林市即日起暫停停辦吉林火車站始發，以及經由旅客列車的旅客乘車業務。（央視新聞）

至於廣東省廣州市增城區，廣州在4月26日通報有一宗來自增城區新塘鎮的無癥狀感染者，並指具體感染來源還待進一步深入流行病學調查確定。廣州市翌日再通報新增7宗無癥狀感染者，其中6人與新塘鎮有關，均為首宗無癥狀感染者的家庭成員及密切接觸者。其後的4月30日、5月1日，5月2日，廣州市連連續三天均有發現來自增城區的無癥狀感染者，甚至在4月28日及4月29日確認有出現跨市及跨省傳播，涉及深圳及廣西崇左天等縣。

報道指，廣州市疾病預防控制中心、廣州市增城區疾病預防控制中心和廣州市增城區新塘鎮疫情防控辦，相關工作人員均表示至今尚未有接到通知已找到增城群組的感染源，廣東省衛健委、廣州市衛健委的官方網站，亦有發布相關追蹤結果通報。

（健康時報）