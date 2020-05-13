亂食微信「抗癌」保健品　浙江婦得重症肝炎須六次人工肝治療

浙江寧波的54歲的洪女士早前服用兩個月號稱「抗癌防癌，配方得過諾貝爾獎」的微信保健品後，結果要在醫院深切治療部留醫，並且經過多達6次的人工肝治療後才轉危為安。 據主治醫生指出，引起重症肝炎的常見原因有病毒、藥物肺炎、免疫性肝病等，但洪女士沒有肝病基礎、肝病家族史，常規檢查也未發現有病毒感染、免疫學肝病等，所以判斷為藥物性重症肝炎，源頭相信就是上述成分不明的微信保健品。

洪女士服用成份不明的微信保健品，兩個月後就出現重症肝炎。（資料圖片）

據了解，經營紡織品店的洪女士，去年經介紹加入一個「互聯網學習群」，是一個聲稱有與美國簽約的電商軟件，可以供人從事網上生意。但事實上，該群組每天都會發送會員招募廣告，宣稱每月繳交1153元（人民幣．下同）就可獲得贈品，兩年後每年可獲自動分紅超過50萬元。

洪女士自去年7月起每月都有繳交會員費，至今年1月就收到一份速遞包裹，內裏有4瓶全是英文標籤的保健品。群主聲稱，該些保健品是專門贈送予會員，「配方獲得過諾貝爾獎，能抗癌防癌、排毒、抗發炎、提高免疫力，還能修復DNA」。惟洪女士每天早晚服食一粒，一星期後胃部出現不適，兩個多月後小便、眼睛，乃至全身身體都有發黃，並且乏力、胸悶。

洪女士在3月22日感到呼吸困難，送院檢查發現其谷丙轉氨酶達1131U/L（正常不超過40U/L），膽紅素亦達330umol/L（正常不超過20umol/L），屬於重症肝炎。洪女士情況一星期後未見好轉，轉院至浙江大學醫學院附屬第一醫院，經內科綜合治療、六次人工肝支4治療、激素治療，現時終各項指標趨於正常。醫生坦言，幸好發現還算及時，如果洪女士繼續服用成分不明的保健品，很可能會導致肝硬化、肝衰竭。

（澎湃新聞）