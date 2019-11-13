國家市監局：保健品名稱不得涉及疾病預防和治療功能

國家市場監管總局日前發布《保健食品命名指南（2019年版）》，明確要求保健食品名稱不得涉及疾病預防、治療功能，不得誤導、欺騙消費者。

南京一間保健品銷售店的失眠高血壓疾病調理宣傳廣告。（資料圖片/視覺中國）

《指南》規定，保健食品命名應反映產品的真實屬性，簡明扼要，通俗易懂，符合中文語言習慣，便於消費者識別記憶。同時，不得涉及疾病預防、治療功能，不得誤導、欺騙消費者。 此外，不得含有人名、地名、漢語拼音、字母及數字等，但注冊商標等除外。

根據《指南》，保健食品的名稱由商標名、通用名、屬性名依次排列組成。其中，商標名、通用名不得含有11項內容，包括虛假、誇大或絕對化的詞語；明示或者暗示疾病預防、治療功能的詞語；庸俗或者帶有封建迷信色彩的詞語；人體組織、器官、細胞等詞語；人名、特定人群等詞語；地名詞語；與產品特性沒有關聯，消費者不易理解的詞語及地方方言；保健功能名稱或與表述產品保健功能相關（近似、諧音、暗示、形似等）的文字等。

與此同時，保健食品通用名應以產品原料名稱來命名，不得含有保健功能名稱或者明示、暗示保健功能的文字等。通用名以原料簡稱命名的，其簡稱不能產生歧義、誤導，或組合成違反其他命名規定的含義。如靈芝、丹參，不宜簡稱為「靈丹」。

（新京報）