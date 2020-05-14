【肆無忌憚】年薪40萬卻做小偷　北京男為求刺激盜竊社區17個包裹

37歲的日本「海歸」博士全偉（化名）在國際知名公司擔任經理職位，年收入40多萬的他最近卻因為多次盜竊社區包裹，被北京順義區警方刑拘。 民警介紹案件時透露，全偉拆封後發現不是自己喜歡的東西，甚至會還回去，再繼續挑選其他包裹，稱他的行為就像「拆盲盒」。全偉則表示自己盜竊出於「好奇」，為求刺激。

民警查看監控錄像調查包裹失竊事件。（ 受訪者供圖/新京報）

據內媒報道，速遞員小周表示，自3月份開始，已經多次接到某社區的客戶投訴稱包裹丟失，小到餐巾紙，大到洗腳盆。及至4月20日，該社區居民劉宏一個價值7千多元的包裹被偷，並了解到社區內近期有多個包裹都被盜走，於是報警處理。

民警介入調查後，向物業調取了閉路電視片段，發現在4月19日一名身穿藍色上衣、淺色褲子的男子出現在監控畫面中。片中顯示，這名男子走到擺放速遞的貨架前，並未像常人一樣去查看包裹上的資料，而是直接最大件的包裹搬下來，單手拎起後揚長而去。他隨後又帶著快遞在外面遊蕩，後來回到社區搭乘升降機回家。

民警隨後將該男子（即全偉）定為盜竊快遞的嫌疑人，並到其住所調查。全偉在警方追問下承認盜竊包裹，並從家中各個角落搬出偷來的東西，有化妝品、電飯煲、洗腳盆、貓糧、廚房刀具等，劉宏的包裹也在當中。

民警查獲全偉盜竊的快遞。（受訪者供圖/新京報）

全偉表示，他從3月中旬至4月下旬共盜竊了17件包裹。偷來的東西中，他覺得有用的就留下，覺得沒用的就會送人或退還到貨架上。他盜竊時也沒有明確的選擇目標，覺得哪個盒子順眼就拿哪個。

對於盜竊行為，全偉解釋稱自己只是出於「好奇」，覺得刺激。但警方並不認同此說法，指他偷快遞就像是「開盲盒」。警方又認為，全偉能夠這麼肆無忌憚偷竊，是因為此前盜竊了快遞後，沒有事主報案。

根據警方透露，全偉是吉林人，在日本留學十年，得到博士學位後回國。目前在一間國際知名電子公司的子公司內擔任經理職位，年收入有40餘萬元，行為舉止斯文，此前也沒有犯罪前科，但他目前因盜竊行為被警方刑事拘留。

（新京報）