重慶一家四人盜挖兩千餘塊行人路地磚只為修豬舍　涉嫌盜竊全被捕

重慶大足區一名男子為改善豬圈，竟邀約父母、姨夫在一個多月時間內6次盜竊人行道上的地磚。4人一共盜竊人行地磚2128塊，涉案金額9萬餘元（人民幣，下同）。 四人因涉嫌盜竊，日前已被警方逮捕。

重慶大足區公安局龍水派出所4月15日晚接到報警稱，有人駕車，在龍水工業園區北一路偷地磚。

接到報警後，龍水派出所民警隨即趕往現場處置。雖未能發現涉事車輛蹤跡，但民警發現涉事路段行人路上地磚都沒了，路面變成一個個土坑，被盜竊的地磚面積達四五百平方米。民警還發現，被盜竊的路面不完全連片，嫌疑人盜竊幾塊後又去另一區域繼續盜取。

此後，警方鎖定涉事車輛車主叫黃某某，今年34歲，是大足區龍水鎮幸光村人。警方調查後發現，黃某某正在建豬圈，其豬圈內已有部分地方用地磚鋪設好，此外，還有大量剩餘地磚未及使用，整整齊齊堆放在圈舍一角。

黃某某向警方交代，他今年準備飼養生豬，在修建豬圈過程中，聽說用石板鋪圈舍比混凝土硬化地板對豬好。為改善豬的生長環境，又想節約成本，於是和父母及姨夫一起對地磚實施盜竊。每次豬圈地磚用完後，他又開貨車載著另外三人繼續盜竊地磚。

黃某某交代，他們4人在前後一個多月時間裡，共盜竊人行地磚6次。民警清點發現，4人共盜竊地磚2128塊，經相關機構評估認定，這批地磚共價值9萬餘元。

大足區警方說，4人因涉嫌盜竊，已被公安機關採取刑事強制措施。目前，案件仍在進一步偵辦中。

（澎湃新聞）