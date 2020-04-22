【止損？】拍拖時花重金送禮　揚州男分手後潛入前女友家中盜竊

揚州一名男子在戀愛時花重金為女友購買金手鐲以討歡心，分手後為「挽回損失」，竟然潛入前女友家中盜走了金手鐲和其他財物，最終被判有期徒刑十個月，緩刑一年，並處罰金1萬5千元（人民幣，下同）。

揚州一名男子在分手後為「挽回損失」，竟然潛入前女友家中盜走了金手鐲和其他財物。圖為庭審現場。（《現代快報》）

內媒《現代快報》今日（22日）報道指，涉案男子阿偉（化名）和其前女友都是揚州人。阿偉為讓前女友開心，交往時曾花了1萬元為前女友購買了一隻金手鐲，可隨著時間的推移，性格上的不和還是讓兩人的感情出現了裂痕，一次爭吵過後，兩人不歡而散，各奔東西。

阿偉其後想到戀愛期間為前女友所付的種種花費，不禁怒火中燒，一日到了前女友家門前，發現她並不在家中，於是便決定翻牆進入，拿回「屬於自己」的東西。出於報復心態，除了那隻金手鐲外，阿偉還偷走了前女友的手袋及旅行箱（內有現金共計5千元），玉鐲1隻、戒指1枚，共計約值1.3萬餘元。

公安機關對該案進行偵查時，在阿偉家中查獲其所竊贓物、贓款。近日，當地法院開庭審理了此案。法院認為，阿偉以非法佔有為目的，採取翻牆入戶的手段秘密竊取他人財物，數額較大，其行為已構成盜竊罪，遂判處其有期徒刑十個月，緩刑一年，並處罰金1萬5千元。

（《現代快報》）