【天降菜刀】廣西男取車無辜遇險腿筋斷裂　菜刀當場斷開兩截

內地近年來多次發生高空擲物致人受傷甚至死亡的事件，其中「故意高空擲物」情形嚴重的有可能以故意殺人罪論處。 近日在廣西南寧居民區也發生了高空擲物事件，這次「從天而降」的竟然是一把菜刀。樓下一名無辜的路人右小腿被砍傷，菜刀當場斷開兩截。

菜刀當時跌落在紅圈位置。（網上圖片）

據內媒報道，事發在上周六（9日）上午，鄧先生在南寧都市花園鴻福樓路旁的停車位取車時，突然一把菜刀從天而降，剛好砍在他的右小腿上，鮮血直流。菜刀則斷成兩截，一截落在車位邊的人行道上，另一截落在公路上。

旁邊一間服裝店老闆見狀立即報警，鄧先生被送院醫治。經醫生診斷，鄧先生的傷勢為右脛前肌腱斷裂、右小腿皮膚撕脫傷。鄧先生事後憶述稱：「如果我再往前面一點點，就會被砍到頭了。」他又分析說，如果菜刀是自己掉下來的，肯定會落在屋簷正下方，但菜刀斷成兩截後落在了5米外，可見菜刀是有人往外扔下來的。

報道稱，事發後民警和物業管理者上樓調查，但無人承認菜刀是自己扔下樓。鄧先生認為，在暫時找不到肇事者的情況下，物管應承擔一定的責任，幫他墊付醫療費。但物管負責人堅稱由肇事者負全責。

物業負責人韋女士表示，事發前物管已在小區顯眼位置張貼「請勿高空拋物」等告示以及法律知識，已盡職責。該社區的屋苑比較舊式，12年前就已交付業主入住，沒有安裝監控設備。而菜刀墜落位置對著鴻福樓的14間住戶，被認為嫌疑最大。她指如果警方最終實在查不出肇事者，希望當事人將物業公司和這14戶全部告上法庭。

鄧先生右小腿被砍傷，腿筋斷裂。（網上圖片）

直至事發後第5日，韋女士對內媒表示，經過物管連日來多方面調查，一個6樓單位的業主稱，菜刀是一位老人不小心掉下去的，由於老人感到恐慌，所以一直沒承認，現在業主願意承擔傷者的醫療費。

鄧先生其後要求涉事業主賠償醫療費、營養費、修車費以及3個月誤工費等共4萬多元人民幣，惟該業主認為賠償費太高，雙方未達成一致，當地派出所則希望雙方繼續協商。

（綜合報道）