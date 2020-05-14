【新冠肺炎】旅德大熊貓竹子供應無虞　一家四口健康良好

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，其中航空業大受打擊，旅居海外的中國國寶大熊貓亦受影響。由於難以運送足夠鮮竹，加拿大卡爾加裏動物園（Calgary Zoo）近日已經決定，將園內兩隻大熊貓「二順」和「大毛」提前兩年半送回中國。 歐洲的疫情不容忽視，旅居德國的大熊貓「夢夢」和「嬌慶」的情況同樣令人擔心，對此柏林動物園發言人表示竹子供應方面不存在問題，旅德大熊貓一家四口的健康狀況十分良好。

「夢想」、「夢圓」與母親「夢夢」在享受天倫之樂。（中新社）

發言人指，來自四川的大熊貓「夢夢」、「嬌慶」，以及牠們於去年8月31日誕下的德國首對新生大熊貓「夢想」、「夢圓」，一家四口都狀態良好，身體健康，「幸運的是，我們在供應鏈上沒有遇到問題。我們位於歐洲的供應商目前按照往常的數量和質量持續向我們運送竹子。」

發言人表示，受疫情影響關閉一段時間後，柏林動物園已於兩星期前在采取一定限制措施下再度開放。現時遊客要到動物園參觀，都必須提前在網上購票，並且選擇一個特定日期和時間，「我們設定了園內遊客上限，以避免同一時間有太多人在動物園內逗留。」對於柏林動物園的大熊貓館何時重新開放，發言人就指實際上在人流相對稀少的工作日，遊客已可以在大熊貓館看到「夢想」、「夢圓」，但為免有大量遊客聚集，大熊貓館現階段在周末和節假日仍不會對外開放。

（中新社）