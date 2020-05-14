大頭BB│事件定性虛假宣傳：退一賠三涉事醫生停職一年　家長不滿

湖南郴州永興縣被指有店舖出售「假奶粉」，以固體飲料充當「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」銷售，導致至少5名兒童變成「大頭BB」。

5月13日，湖南郴州市市場監督管理局、衛健委向媒體披露關於郴州市兒童醫院醫生開處方推薦「假奶粉」事件的處理進展：事件定性為虛假宣傳，已對涉事企業下達處罰決定書；企業將聯合醫院按退一賠三（退一指無條件退款，賠三是指應當賠償消費者三倍的損失）的方式向受害者家屬賠償，已安排患兒進行體檢，涉事醫生停職一年。

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對於這一處理結果，患兒家屬表示不滿。多位患兒家屬表示，患兒體檢是家屬自費，部分家屬和衛健委未就患兒的健康影響達成共識，後續治療和營養費用未獲賠償。現在這些患兒身高、智力、行動能力明顯落後普通兒童，嚴重的還存在不同程度的臟器損傷。尚不知道這些傷害能不能完全恢復，或能恢復到什麼程度，家屬希望政府部門能夠給出長遠的治療計劃和周全的補償安排，並非過分的要求。

部分孩子的頭骨畸形酷似「大頭BB」。（微博）

事件處理結果也引發內地網友熱議，認為處罰過輕：「毒害孩子不應該量刑嗎？」；「又是一大推產業鏈，查下去估計牽扯不少。」；「家長糊塗無知被騙，很大程度是因為他們對醫生的信任，醫生有著專業知識，明知這個飲料替代不了奶粉，甚至壓根不適合給嬰兒食用，可是他為了提成，為了錢，推薦了故意損害他人生命健康，看看怎麼處理吧，停職應該只是開始，他犯法了，對嗎？」；「退一賠三也沒用吧，孩子健康都出問題了，希望孩子後續治療好健健康康的成長。」。

據內地傳媒早前報道，湖南郴州永興縣有多名家長近日發現孩子出現濕疹、體重嚴重下降，甚至頭骨畸形酷似「大頭BB」，並有不停自行拍頭等的怪異行為。該批孩子已被醫院確診患上「佝僂病」，他們都曾食用過一款名為「倍氨敏」的「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」。但實際上，倍氨敏只是一種固體飲料，並沒有特醫奶粉的資格。受害孩子家人表示，他們的孩子多對普通牛奶過敏，因而被醫生推薦才購買這款產品。

湖南郴州市市場監督管理局、衛健委將郴州市兒童醫院醫生開處方推薦「假奶粉」事件定性為虛假宣傳。（網上圖片）

事實上，今次已經是郴州在短短一年內第二次發生「大頭BB」假奶粉事件。今年3月30日，該市有超過10名家長發表聯署信，指郴州去年有一宗「大頭BB」奶粉事件，控訴郴州兒童醫院的醫生與醫院對面的一間藥房合作，向患病孩子的家長推銷名為「舒兒呔」的奶粉，該款奶粉與倍氨敏同樣都是固體飲料，並非特醫奶粉，結果導致不少孩子營養不良，部分身高、智力及行動能力明顯落後其他同齡孩子，嚴重者甚至出現不同程度的器官損傷。