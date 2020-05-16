新冠肺炎｜中國駐法大使館Twitter上載漫畫　諷刺特朗普輕視疫情

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，中國與美國之間近期為疫情源頭及負責任的問題交鋒不斷。 中國駐法國大使館周五（15日）就在社交平台Twitter上載一輯漫畫，並稱「Pourquoi Trump a fui?」（特朗普為甚麼逃跑）。 漫畫內容是諷刺美國總統特朗普輕視新型冠狀病毒，以致美國的疫情嚴峻，確診病例數字更「拾級而上」至超過140萬宗。

中國駐法國大使館在社交平台Twitter上載一輯漫畫，諷刺美國總統特朗普輕視新型冠狀病毒。（Twitter）

漫畫一開始就有一名代表地球的壯漢，正大汗淋漓與另一名肩膊上寫有「Covid-19」（新型冠狀病毒肺炎），並且頭部形似新型冠狀病毒的壯漢在「拗手瓜」，顯然是比喻全球正與新型冠狀病毒「鬥爭」。地球並非孤軍作戰，其背後有三名分別代表NGO（非政府組織）、WHO（世界衛生組織）及醫護人員的男子，都在為地球打氣助力。

代表地球的壯漢，正大汗淋漓與代表新型冠狀病毒的壯漢在「拗手瓜」。（Twitter）

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其後漫畫顯示有一名身穿美國國旗背心，外貌、表情都酷似美國總統特朗普的男子出現。他先是向眾人打招呼後，然後就雙手一攤並稱「Just Flu」（只是流感），表情相當輕蔑。地球、NGO等人，乃至代表新型冠狀病毒的壯漢，聞言後頭上都出現一大堆問號。

第七張漫畫顯示代表新型冠狀病毒的壯漢最先「回過神來」，然後就展開含意不明的微笑。最後第八張漫畫就見到，代表新型冠狀病毒的壯漢，已不再與地球等人「拗手瓜」，反是緊追在不斷向階梯上行方向逃跑，已驚慌得金色頭髮都飛脫的酷似美國總統特朗普的男子。

第八張漫畫有寫出一些資料，例如階梯上有寫上月份的英文，旁邊更寫有「Numbers Comfirmed，1,400,000」的字眼。據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月16日下午12時32分，美國累計已超過140萬宗確診病例，死亡病例亦有多達8.7萬宗。

中國駐法國大使館的另一幅漫畫，諷刺美國共和及民主兩黨無理攻擊中國。（Twitter）

另一方面，中國駐法國大使館稍後又再上載一幅漫畫，諷刺象徵美國共和黨及民主黨的驢子及大象，正不斷「攻擊」代表中國的大熊貓。大熊貓感到困惑之餘，共和及民主兩黨的攻擊同時亦誤中對方。

新華社的短片，最後是中國諷刺美國由始至終都是堅持己見、不聽勸告、諉過他人的態度，「這就是我最愛你們美國人的地方，你們的一貫性」。（影片截圖）

值得一提是，事實上，近來中國不斷有類似的動漫畫文宣反擊美國的指責，例如中國官方傳媒《新華社》本月初亦在社交平台Twitter上發布一段短片，用兵馬俑型狀的樂高公仔代表中國，稱中國從新型冠狀病毒肺炎疫情之初，就不斷地向世界發布病毒、疫情的資訊，以及作出警告。反而代表美國的自由神像型狀樂高公仔，就由始至終都否認資訊的可靠性及無視警告，最後出事就諉過中國。

（綜合報道）