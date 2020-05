【新冠肺炎】特朗普聲言對中國非常失望　又稱可切斷整個中美關係

美國總統特朗普(Donald Trump)5月14日接受霍士商業頻道(Fox Business Network)訪問,對於中美兩國達成第一階段貿易協議後不久,新冠肺炎(COVID-19)疫情就開始爆發,他稱對中國感到非常失望。 他在訪問中又表示,美國方面有很多選項,甚至稱可以切斷與中國的整個關係(cut off the whole relationship)。

特朗普表示,與習近平關係很好,但現在不想跟他溝通(影片截圖)

霍士新聞報道形容,這是特朗普自疫情爆發以來的最強硬對華發言,特朗普表示「我對中國非常失望。我想要吿訴你,就是現在。」

在霍士的訪問中,特朗普稱,自己與中國國家主席習近平的關係非常好,但現在不想跟他溝通(right now I don't want to speak to him)。主持人問他是否會限制對中國學生發簽證等時,特朗普回答稱,美方有很多選項可以做,甚至可以切斷整個關係,他稱「若我們這樣做了,會發生什麼?我們會省下5000億美元。」

特朗普多次就疫情問題指責中國,他並強調要盡快重啟美國經濟。圖為2020年5月11日特朗普出席白宮記者會(Reuters)

特朗普也在訪問中強調應該盡快放寬居家令,他稱「那些希望看到正確事情發生的人們,他們同意我的看法。我們必須讓我們的國家開放。」

特朗普還對美國國家過敏症和傳染病研究所(NIAID)主任福奇(Anthony Fauci)的意見再次表示不同意,他稱「福奇是一個好人,一個非常好的人,我不同意他的看法。我們必須讓學校開放,我們必須讓我們的國家開放……我完全不同意他在學校問題上的觀點。」福奇之前警告,如果倉卒復市和復課,將有風險。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況,請點擊放大觀看: