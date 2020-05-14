【新冠肺炎】特朗普聲言對中國非常失望　又稱可切斷整個中美關係

美國總統特朗普（Donald Trump）5月14日接受霍士商業頻道（Fox Business Network）訪問，對於中美兩國達成第一階段貿易協議後不久，新冠肺炎（COVID-19）疫情就開始爆發，他稱對中國感到非常失望。 他在訪問中又表示，美國方面有很多選項，甚至稱可以切斷與中國的整個關係（cut off the whole relationship）。

特朗普表示，與習近平關係很好，但現在不想跟他溝通（影片截圖）

霍士新聞報道形容，這是特朗普自疫情爆發以來的最強硬對華發言，特朗普表示「我對中國非常失望。我想要吿訴你，就是現在。」

在霍士的訪問中，特朗普稱，自己與中國國家主席習近平的關係非常好，但現在不想跟他溝通（right now I don't want to speak to him）。主持人問他是否會限制對中國學生發簽證等時，特朗普回答稱，美方有很多選項可以做，甚至可以切斷整個關係，他稱「若我們這樣做了，會發生什麼？我們會省下5000億美元。」

特朗普多次就疫情問題指責中國，他並強調要盡快重啟美國經濟。圖為2020年5月11日特朗普出席白宮記者會（Reuters）

特朗普也在訪問中強調應該盡快放寬居家令，他稱「那些希望看到正確事情發生的人們，他們同意我的看法。我們必須讓我們的國家開放。」

特朗普還對美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）的意見再次表示不同意，他稱「福奇是一個好人，一個非常好的人，我不同意他的看法。我們必須讓學校開放，我們必須讓我們的國家開放……我完全不同意他在學校問題上的觀點。」福奇之前警告，如果倉卒復市和復課，將有風險。

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