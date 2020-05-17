【有片】爬「天梯」報道懸崖村　四川90後女記者嚇至腿震痛哭

四川省涼山州昭覺縣支爾莫鄉阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米，村民唯一進出的路是2556級的鋼梯。如今，該村逾半數村民告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建的安置樓房，相關報道在內地引起廣泛關注。 近日，四川廣播電視台90後女記者高慧玲和同事進行「懸崖村」搬遷的報道，鏡頭前的她談笑風生，十分淡定，但之後爬下「天梯」下山，卻嚇得在車上嚎啕大哭，與鏡頭前判若兩人，引起網民熱議。

+ 5 + 4 + 3

報道指，高慧玲聯同公司攝製隊於13日前往「懸崖村」採訪。採訪行程結束後，一行人需要征服2556級鋼梯下山。剛開始爬的時候，高女和同事還互相鼓勵，邊爬邊總結經驗：「你看著山，不要看懸崖，保持重心。」

不過高女下山期間雙腿抖震不止，似乎只是強顏歡笑，並安慰自己「我在笑，我努力地微笑，一點都不恐怖」。有時候高女更腿軟得癱在鋼梯上。下山後返回採訪車後，高女隨即致電親友，並失控痛哭，「好恐怖啊」！

阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米。（網上圖片）

網民熱議：

「心疼記者妹妹，但忍不住笑了，祝福村民有個新的開始。」

「可想而知，村民們這些年是怎麼過來的，尤其是那些孩子們！」

「對於恐高的人來說這樣真的很可怕，心疼記者。」

「媽呀是我我估計真的會暈在上面。」

「嚇哭算是好的，換做我得嚇尿！」

「我定會腳軟身子抖，不敢挪動。」

易地扶貧搬遷貧困戶的安置點。（新華社）

+ 8 + 7 + 6

據早前報道，昭覺縣地處大涼山腹地，也是四川省最後7個將要脫貧摘帽的貧困縣之一。其中「懸崖村」共有164戶居民，這次搬遷的村民主要是84戶貧困戶。

「懸崖村」十多名小學生此前要從山下的學校爬17段藤梯回家（右），後來變成爬「鋼梯」（左）。（網上圖片）

內媒在2016年5月曾報道，該村十多名小學生從山下的學校爬17段藤梯回家，其中接近村莊的幾乎垂直的兩條相連的藤梯長度約100米。此前也數次發生過村民在走藤梯時跌下懸崖的慘劇。同年8月，該村開始新建一條用鋼管打造的「鋼梯」，取代了之前更危險的藤梯。

（綜合報道）